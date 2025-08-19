انتهت مساء اليوم الثلاثاء، 4 مباريات في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر طلائع الجيش على فاركو بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود، كما تعادل البنك الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1 في لقاء اشتعل في الثوان الأخيرة.

وعلى استاد السويس الجديد، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 مباراة المصري وبيراميدز في لقاء حسم بنسبة كبيرة متصدر البطولة حتى الآن.

كما تلقى الإسماعيلي هزيمة من الاتحاد مساء اليوم الإثنين بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على استاد السلام.

للتعرف على نتائج الجولة الثالثة باستمرار اضغط هنا

وبهذه النتيجة، يواصل نادي المصري الذي رفض الهزيمة من بيراميدز صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما جاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط فقط.

أما طلائع الجيش فوصل إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بينما تواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط فقط.

أما كهرباء الإسماعيلية فتواجد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين وهو نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز السادس عشر.

ويحتل أخر مركزين في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسماعيلي برصيد نقطة واحدة في المركز الـ20، ويليه فاركو صاحب المركز الـ21 برصيد نقطة وحيدة.

للإطلاع على ترتيب الدوري بالكامل اضغط هنا

نظام الدوري

ويختلف نظام الدوري في الموسم الحالي عما سبق، حيث يشارك 21 فريقا في الدور الأول من البطولة، وفي الدور الثاني سيتم تقسيمه لمجموعتين الأولى ستضم أول 7 أندية للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

أما المجموعة الثانية والتي ستضم 14 فريقا سيتنافس خلالها الأندية على البقاء في الدوري وتفادي الهبوط، على أن يهبط في النهاية أخر 4 أندية في جدول الترتيب.