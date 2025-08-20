كشف مصدر داخل النادي الأهلي لموقع "يلا كورة" أن الفريق الأول لكرة القدم سيتوجه إلى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ عقب نهاية مران اليوم الأربعاء، وذلك لتقديم واجب العزاء في والد قائد الفريق محمد الشناوي، الذي وافته المنية أمس.

وأوضح المصدر أن هناك احتمالية لمشاركة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في تقديم واجب العزاء، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية في الحامول لتأمين حضور الفريق وتسهيل وصولها.

وتقدم النادي الأهلي بنعي لمحمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بعد وفاة والده إثر حادث سير.

وكان مصدر قد كشف تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

وقال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي صاحب الـ70 عامًا مقيم مركز الحامول كفر الشيخ، لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.