برجاء إدخال نص صحيح
أمام مودرن سبورت.. الزمالك يعلن توفير حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:15 م 20/08/2025
الزمالك ومودرن سبورت

صورة من مباراة الزمالك ومودرن

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، توفير حافلات لنقل الجماهير إلى مدينة الإسماعيلية لمساندة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء الغد الخميس، على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قرر توفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمدينة الإسماعيلية غداً الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة مودرن.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرًا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

مودرن بدأ الدوري بالتعادل بنتيجة إيجابية 2-2 أمام الأهلي، قبل أن ينتصر على الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، أما الزمالك فانتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ومن ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

وبالتالي يرغب نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض التعادل الذي وقع فيه الفريق في الجولة الماضية من أجل المنافسة مبكرا على سباق الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

