أنهى فريق مودرن سبورت استعداداته لخوض لقاء الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن حسابات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025–2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مودرن سبورت والزمالك، مساء اليوم الخميس، في التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "هيئة قناة السويس".

ويمتلك فريق مودرن سبورت 4 نقاط من خلال الفوز في لقاء كان على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2–1، والتعادل مع الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة 2–2.

في المقابل، لدى فريق الزمالك 4 نقاط أيضًا من خلال الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بنتيجة 2–0، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

مفاضلة في مركزين

علم "يلا كورة" أن المدير الفني مجدي عبد العاطي قد يقوم بإجراء تعديلات على مستوى خط الوسط من خلال الدفع باللاعب غنام محمد، ليكون على حساب محمد هلال، والذي يمتاز من الناحية الهجومية.

أما المركز الآخر، فقد يتم تعديله من خلال مشاركة الجناح الجزائري آدم رجم بصورة أساسية للمرة الأولى، على حساب الجناح الكاميروني الآخر أرنولد إيبا.

ولم يسبق للاعب الجزائري أن شارك أساسيًا منذ قدومه إلى فريق مودرن سبورت في الصيف الماضي، حيث تم الدفع به كبديل في مباراتي الأهلي والاتحاد السكندري، ليساهم بصناعة هدف في لقاء "الفريق الأحمر".

التشكيل المتوقع لفريق مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: علي فوزي – علي الفلي – محمود رزق – محمد دسوقي.

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا – أحمد يوسف – محمد هلال (أو غنام محمد).

خط الوسط الهجومي: محمد مسعد – أرنولد إيبا (أو آدم رجم) – حسام حسن.

