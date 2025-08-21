المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المندوه يكشف لـ"يلا كورة".. تحركات الزمالك في أزمة سحب الأرض.. ودعم وزير الرياضة

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:53 م 21/08/2025
حسام المندوه

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تحركات إدارة "القلعة البيضاء" عقب الجلسة التي عقدت بين حسين لبيب، رئيس النادي، ووزير الإسكان شريف مجدي الشربيني.

وكان نادي الزمالك قد تحرك في خطوة رسمية من أجل حل أزمة ملف سحب أرض النادي في 6 أكتوبر، والذي تم يوم الإثنين الماضي، من خلال زيارة حسين لبيب إلى وزير الإسكان.

ماذا حدث؟

أعلن نادي الزمالك، يوم الإثنين، سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي كان من المقرر أن يُقيم عليها فرع النادي الجديد.

وأصدرت وزارة الإسكان بيانًا توضيحيًا حول سحب الأرض من جانب نادي الزمالك، بسبب عدم إثبات الجدية في التنفيذ.

طالع بيان وزارة الإسكان بالكامل.. اضغط هنا

تصريح رسمي

كشف حسام المندوه عبر "يلا كورة" تحركات ناديه بعد جلسة حسين لبيب مع وزير الإسكان، قائلاً: "قدمنا مستندات توضح صحة موقفنا لوزير الإسكان، وكان هناك تفهُّم كامل للموقف".

وأضاف: "سنقدم تظلمًا لوزارة الإسكان في الأيام المقبلة، وبعد جلستنا مع وزير الإسكان، سنتوجه إلى وزير الرياضة أشرف صبحي لعقد جلسة معه".

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك: "وزير الرياضة متفهم موقفنا، وسيدعمنا عند رئاسة الوزراء".

بيان رسمي

قدمت إدارة الزمالك مناشدة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل دعم النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

طالع تفاصيل بيان نادي الزمالك بالكامل.. اضغط هنا

طالع أيضًا..

"مشروع مع إيقاف التنفيذ".. الأقمار الصناعية تكشف حالة أرض الزمالك على مدار 10 سنوات (صور)

الزمالك الدوري المصري حسام المندوه سحب أرض الزمالك

