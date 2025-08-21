انتهت منذ قليل الجلسة التي قام بها بعض المسؤولين في نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي مع وزير الإسكان في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث مشكلة سحب أرض 6 أكتوبر.

وكان مصدر قد كشف داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اليوم الخميس جلسة هامة مع وزير الإسكان من أجل مناقشة أزمة أرض أكتوبر بعد قرار سحبها من جانب الوزارة.

وأوضح المصدر أن وفد الزمالك يضم كلاً من حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب الرئيس، حيث سيقدم الوفد خلال الجلسة جميع المستندات التي تؤكد أحقية النادي في استكمال البناء على الأرض.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك ستعرض صورًا وفيديوهات توثق بدء العمل فعليًا في إنشاء الملاعب والمباني داخل الأرض، في محاولة لإثبات جدية النادي في استغلال المساحة المخصصة له بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر أن الزمالك يأمل في الحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال المشروع، مشددًا على أن استكمال البناء سيُسهم بشكل كبير في دعم النادي ماديًا، ويساعده على تجاوز أزمته المالية الراهنة.