كلام فى الكورة
أون سبورت تعلن الاستوديو التحليلي ومعلق مباراة مودرن سبورت والزمالك في الدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

02:22 م 21/08/2025
آدم كايد خلال مباراة الزمالك والمقاولون

جانب من مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" تفاصيل الاستوديو التحليلي لمباراة مودرن سبورت والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مودرن سبورت والزمالك مساء اليوم الخميس في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس" في إطار الجولة الثالثة من نسخة موسم 2025-2026.

نتائج الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

افتتح فريق الزمالك مبارياته في الموسم بالفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "هيئة قناة السويس".

وفقد الزمالك نقطتين بعد ذلك في المسابقة إثر التعادل بنتيجة سلبية ضد المقاولون العرب على ملعب "استاد القاهرة" يوم السبت الماضي.

في المقابل، يمتلك فريق مودرن سبورت أربع نقاط بعد التعادل في المباراة الأولى مع الأهلي بنتيجة 2-2.

وفي المباراة الثانية، حقق مودرن سبورت انتصاره الأول في الدوري خارج الديار على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

الاستوديو التحليلي لمباراة مودرن سبورت والزمالك

مقدم الاستوديو: تامر صقر.

الضيوف: حازم إمام - أحمد حسن.

المراسلون: مجدي الشربيني - خالد رزق.

المعلق: محمد عفيفي.

تشكيل الزمالك المتوقع

محمد صبحي - عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - خوان ألفينا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

تشكيل مودرن سبورت المتوقع

محمد أبو جبل - علي فوزي – علي الفلي – محمود رزق – محمد دسوقي - عبد الرحمن شيكا – أحمد يوسف – محمد هلال (أو غنام محمد) - محمد مسعد – أرنولد إيبا (أو آدم رجم) – حسام حسن.

ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

لمتابعة البث المباشر لمباراة مودرن سبورت والزمالك.. اضغط هنا.

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

