مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مصدر لـ"يلا كورة": انضمام الحنفي ومحمد يوسف ومحمود رضا إلى لجنة الحكام

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

04:18 م 21/08/2025
محمد الحنفي

الحكم السابق محمد الحنفي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ضم الثلاثي محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا إلى لجنة الحكام خلال الموسم الجاري.

وتسعى إدارة اتحاد الكرة لخروج التحكيم في أفضل شكل في الموسم الحالي بالأخص وأنه أحد الملفات الهامة والمؤثرة في نتائج مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتكى أكثر من ناد من قرارات التحكيم في الموسم الماضي 2024-25، مما جعل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز تفكر في ضم عناصر جديدة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "انضمام الثلاثي محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وتضم حاليًا لجنة الحكام كلا من: "أوسكار رويز، وجيه أحمد، عزب حجاج، هشام صلاح، جهاد جريشة، فهيم عمر، السيد مراد، جيمس حنا" وفقا للموقع الرسمي للاتحاد، بالإضافة إلى الثلاثي الجديد: "محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا".

وسبق وأعلن محمد الحنفي اعتزاله التحكيم في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. (للتفاصيل اضغط هنا)

وبدأت مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2025-26، يوم 8 أغسطس الجاري، ووصلنا إلى الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

الدوري المصري لجنة الحكام محمد يوسف محمد الحنفي محمود رضا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

