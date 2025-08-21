قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ضم الثلاثي محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا إلى لجنة الحكام خلال الموسم الجاري.

وتسعى إدارة اتحاد الكرة لخروج التحكيم في أفضل شكل في الموسم الحالي بالأخص وأنه أحد الملفات الهامة والمؤثرة في نتائج مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتكى أكثر من ناد من قرارات التحكيم في الموسم الماضي 2024-25، مما جعل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز تفكر في ضم عناصر جديدة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "انضمام الثلاثي محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وتضم حاليًا لجنة الحكام كلا من: "أوسكار رويز، وجيه أحمد، عزب حجاج، هشام صلاح، جهاد جريشة، فهيم عمر، السيد مراد، جيمس حنا" وفقا للموقع الرسمي للاتحاد، بالإضافة إلى الثلاثي الجديد: "محمد الحنفي، محمد يوسف ومحمود رضا".

وسبق وأعلن محمد الحنفي اعتزاله التحكيم في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. (للتفاصيل اضغط هنا)

وبدأت مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2025-26، يوم 8 أغسطس الجاري، ووصلنا إلى الجولة الثالثة من عمر المسابقة.