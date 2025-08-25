المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة غزل المحلة والأهلي في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:46 ص 25/08/2025
الأهلي

الأهلي

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

موعد مباراة غزل المحلة والأهلي

تنطلق مباراة غزل المحلة والأهلي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلة

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من مباراتين، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت (2-2)، وحقق الفوز في الثانية على فاركو (4-1).

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة

وفي المقابل يحتل غزل المحلة المركز الـ16 برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل في أول 3 جولات أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة بنفس النتيجة (0-0).

القناة الناقلة لمباراة غزل المحلة والأهلي

ستنقل قناة أون سبورت 1 أحداث مباراة غزل المحلة والأهلي، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدول مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة
