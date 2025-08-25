المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع.. الشناوي حارساً وتعديلان في الدفاع لمواجهة غزل المحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:58 ص 25/08/2025
الأهلي

الأهلي

استقر الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء الإثنين، على ملعب المحلة، بصافرة أمين عمر، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة، عدد من التغييرات عن المباراة السابقة أمام فاركو، تبدأ من حراسة المرمى، بعودة محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير.

وسيُجري المدرب الإسباني، تعديلين على خط الدفاع بسبب غياب الثنائي محمد هاني بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية، وياسين مرعي للإصابة.

كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

وسيتواجد أحمد رمضان "بيكهام" في قلب دفاع الأهلي بدلاً من ياسين مرعي، بينما سيدخل أحمد نبيل كوكا لشغل مركز الظهير الأيسر، على أن يتواجد كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.

ولن يُجري ريبييرو مدرب الأهلي، أي تعديلات في خط وسط الفريق أو الهجوم، عن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فاركو الماضية.

الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلة

ويأتي التشكيل المتوقع على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ومحمد شريف ومحمود حسن "تريزيجيه".

جدول مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521327/تشكيل-الأهلي-المتوقع-الشناوي-حارسا-وتعديلان-في-الدفاع-لمواجهة-غزل-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تشكيل الأهلي المتوقع.. الشناوي حارساً وتعديلان في الدفاع لمواجهة غزل المحلة", "alternativeHeadline":"تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري", "description": "استقر الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-32025_8_15_21_55.webp", "keywords": "الأهلي,غزل المحلة,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521327/تشكيل-الأهلي-المتوقع-الشناوي-حارسا-وتعديلان-في-الدفاع-لمواجهة-غزل-المحلة", "articleBody": "استقر الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء الإثنين، على ملعب المحلة، بصافرة أمين عمر، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.تشكيل الأهلي المتوقعيشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة، عدد من التغييرات عن المباراة السابقة أمام فاركو، تبدأ من حراسة المرمى، بعودة محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير.وسيُجري المدرب الإسباني، تعديلين على خط الدفاع بسبب غياب الثنائي محمد هاني بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية، وياسين مرعي للإصابة.كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟وسيتواجد أحمد رمضان "بيكهام" في قلب دفاع الأهلي بدلاً من ياسين مرعي، بينما سيدخل أحمد نبيل كوكا لشغل مركز الظهير الأيسر، على أن يتواجد كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.ولن يُجري ريبييرو مدرب الأهلي، أي تعديلات في خط وسط الفريق أو الهجوم، عن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فاركو الماضية.الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلةويأتي التشكيل المتوقع على النحو الآتي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو".خط الهجوم: أشرف بنشرقي ومحمد شريف ومحمود حسن "تريزيجيه".جدول مباريات اليومجدول ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-32025_8_15_21_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T09:58: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T12:09:52+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T09:58:00+03:00" }