استقر الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء الإثنين، على ملعب المحلة، بصافرة أمين عمر، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع

يشهد تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة، عدد من التغييرات عن المباراة السابقة أمام فاركو، تبدأ من حراسة المرمى، بعودة محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير.

وسيُجري المدرب الإسباني، تعديلين على خط الدفاع بسبب غياب الثنائي محمد هاني بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية، وياسين مرعي للإصابة.

كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

وسيتواجد أحمد رمضان "بيكهام" في قلب دفاع الأهلي بدلاً من ياسين مرعي، بينما سيدخل أحمد نبيل كوكا لشغل مركز الظهير الأيسر، على أن يتواجد كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن.

ولن يُجري ريبييرو مدرب الأهلي، أي تعديلات في خط وسط الفريق أو الهجوم، عن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فاركو الماضية.

الأهلي يتحدى صمود علاء عبد العال في المحلة

ويأتي التشكيل المتوقع على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ومحمد شريف ومحمود حسن "تريزيجيه".

