حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود، التي أقيمت مساء الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أحرز المقاولون العرب هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

دخل المقاولون اللقاء بقيادة مديره الفني محمد مكي بحثًا عن أول انتصار له هذا الموسم، بعدما خسر أمام زد في الجولة الافتتاحية، واكتفى بالتعادل مع الزمالك في الجولة الثانية، إلا أن محاولاته الهجومية لم تترجم إلى أهداف رغم النقص العددي في صفوف المنافس.

في المقابل، سعى حرس الحدود بقيادة عبد الحميد بسيوني لمواصلة انطلاقته القوية، بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية، لكنه اكتفى بنقطة وحيدة عقب صمود دفاعاته وخروجه متعادلًا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد بيومي في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى نقطتين في المركز الثامن عشر.