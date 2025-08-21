المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل مودرن سبورت.. حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:59 م 21/08/2025
مودرن سبورت

مودرن سبورت

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت، التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به مواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباراة مودرن سبورت والزمالك في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

تابع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وبدأ الزمالك مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

بينما افتتح مودرن سبورت موسمه بالتعادل مع الأهلي (2-2) ثم انتصر على الاتحاد السكندري (2-1).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

خط الهجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

ويجلس على دكة بدلاء مودرن سبورت كالتالي: "كريم عماد، طارق سيد، علي زعزع، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، أدم رجم، رشاد المتولي، ومحمود ممدوح".

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

التعليقات

