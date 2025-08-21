المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:06 م 21/08/2025
الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك ضد مودرن سبورت - صورة أرشيفية

زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم نظرة تحليلية عن المواجهة المنتظرة مساء اليوم، بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا نظيره مودرن سبورت، بحلول التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عدة تعديلات على تشكيل الزمالك في مواجهة مودرن سبورت، حيث عاد الأنجولي شيكو بانزا لتشكيل الفريق الأبيض الأساسي.

للتعرف على تشكيل الزمالك اضغط هنا

للتعرف على تشكيل مودرن سبورت اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر من هنا:

تعادل الزمالك وانتصار مودرن في الجولة الثانية من الدوري المصري

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية سلبيًا، مع نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وفي المقابل حقق مودرن سبورت فوزًا ثمينًا في الجولة الثانية، على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف.

وسجل محمد هلال ومحمود رزق ثنائية مودرن سبورت، بينما أحرز فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

