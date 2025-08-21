زوار موقع "يلا كورة" الكرام، نقدم لكم نظرة تحليلية عن المواجهة المنتظرة مساء اليوم، بين فريقي الزمالك ومودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل نادي الزمالك ضيفًا نظيره مودرن سبورت، بحلول التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وأجرى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عدة تعديلات على تشكيل الزمالك في مواجهة مودرن سبورت، حيث عاد الأنجولي شيكو بانزا لتشكيل الفريق الأبيض الأساسي.

تعادل الزمالك وانتصار مودرن في الجولة الثانية من الدوري المصري

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية سلبيًا، مع نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وفي المقابل حقق مودرن سبورت فوزًا ثمينًا في الجولة الثانية، على حساب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف.

وسجل محمد هلال ومحمود رزق ثنائية مودرن سبورت، بينما أحرز فادي فريد هدف الاتحاد الوحيد.