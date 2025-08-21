كشف محمد مكي، المدير الفني للمقاولون، سبب التعادل السلبي مع حرس الحدود في الدوري.

وتعادل المقاولون العرب مع حرس الحدود مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مكي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لعبنا تقريبا أمام حرس الحدود حوالي 100 دقيقة أعتقد أننا امتلكنا الكرة طوال المباراة وكنا نلعب في اتجاه واحد".

وأضاف: "لدينا أزمة في اللمسة الأخيرة وسنحاول العمل عليها، عدنا من مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك، وأعتقد أن الأداء كان به بعض التراخي، لأننا لعبنا مباراة كبيرة أمام الزمالك".

وأنهى: "أهدرنا أكثر من فرصة محققة في الشوط الأول، وكان من الممكن أن نترجمها لأهداف، وفي الشوط الثاني كان في اتجاه واحد أيضا".

نتائج المقاولون

بهذه النتيجة، يصل المقاولون للنقطة الثانية في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد حرس الحدود للنقطة الرابعة في المركز التاسع.

المقاولون بدأ البطولة بالهزيمة من زد بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع الزمالك في الجولة الثانية، وتعادل اليوم أيضا دون أهداف أمام حرس الحدود.