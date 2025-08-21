المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اكتشافات الدوري (1).. إسماعيل أوجورو "دبابة توجولية" تقود هجوم الطلائع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:48 م 21/08/2025
إسماعيل أورو أوجورو مهاجم الطلائع

إسماعيل أورو أوجورو مهاجم الطلائع

انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة. 

تعاقد نادي طلائع الجيش، مع المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أوجورو، لاعب فريق نفط البصرة العراقي السابق، لينجح في لفت الأنظار بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة.

هداف الدوري الإثيوبي يعوض جودوين شيكا في الطلائع

وجاء أوجورو لتعويض رحيل جودوين شيكا، مهاجم طلائع الجيش في الموسم الماضي، والذي انتقل لصفوف مودرن سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميًا.. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع جودوين شيكا

وكان جودين شيكا قد سجل 8 أهداف خلال 23 مباراة، في الموسم الماضي مع الطلائع بمختلف المسابقات، يتصدر ترتيب هدافي الفريق.

وفي المقابل تألق أوجورو في الدوري الإثيوبي، مع نادي سانت جورج، حيث حصد جائزة هداف الدوري برصيد 25 هدفًا، في موسم 2022-2023.

انتقل إسماعيل بعد ذلك لصفوف الجيش الملكي المغربي، لكنه لم ينجح في وضع بصمته، ليرحل لفريق نفط البصرة العراقي في الموسم الماضي.

تألق المهاجم التوجولي مع نادي نفط البصرة في الموسم الماضي بالدوري العراقي، وسجل 11 هدفًا كما صنع 3 آخرين، رغم أن فريقه كان يحتل المركز الثامن عشر وهو أول المراكز خارج دائرة الهبوط.

ولعب إسماعيل أحيانًا كجناح أيسر خلال مسيرته، كما انضم لمنتخب توجو من قبل، حيث لعب 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لم يسجل خلالها أي هدف.

ونجح إسماعيل في حجز مقعده بتشكيل هيثم شعبان، مدرب طلائع الجيش الحالي، منذ الجولة الأولى للموسم الحالي.

هدف وأسيست.. ماذا قدم إسماعيل أوجورو مع طلائع الجيش؟

ووضع أوجورو بصمته مبكرًا مع طلائع الجيش، حيث سجل هدفًا ملغيًا ضد سموحة، بداعي التسلل، قبل أن يتسبب في صناعة هدف التعادل لفريقه خلال نفس المواجهة.

وفي الأسبوع الثالث، أحرز المهاجم التوجولي هدف انتصار طلائع الجيش، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في شباك فاركو.

مباراة شهدت جدلا تحكيميا.. طلائع الجيش يحقق فوزه الأول في الدوري أمام فاركو

مباراة طلائع الجيش القادمة
طلائع الجيش الدوري المصري إسماعيل أوجورو

التعليقات

