تسبب الثنائي محمد صبحي ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك، في الهدف العكسي الأول في بطولة الدوري المصري 2025-26.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الهدف العكسي الأول

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف شيكو بانزا الهدف الثاني في الدقيقة 48، وبخطأ مزدوج من محمود الونش ومحمد صبحي سجل مودرن الهدف الأول في الدقيقة 58.

وجاء هدف مودرن سبورت بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حاول محمود حمدي الونش تشتيت الكرة ولكنها ذهبت في اتجاه مرماه وحاول محمد صبحي التصدي لها ولكنها سكنت الشباك.

ويعد هذا الهدف العكسي الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.

الهدف الأول في الزمالك

كما أن هذا الهدف الأول الذي يسكن شباك الزمالك في بطولة الدوري المصري في نسخته الحالية 2025-26، بعدما انتصر بهدفين دون رد أمام سيراميكا في الجولة الأولى، ومن ثم تعادل سلبيا مع المقاولون في الجولة الثانية.

ترتيب الدوري المصري

وكان الزمالك بدأ مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

بينما افتتح مودرن سبورت موسمه بالتعادل مع الأهلي (2-2) ثم انتصر على الاتحاد السكندري (2-1).