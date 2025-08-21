احتفال ألفينا وشيكو بانزا- مودرن ضد الزمالك

أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بفوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، اليوم الخميس.

وأقيمت الجولة الثالثة في الدوري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ولم يخض الأهلي تلك الجولة لأنه كان "باي" وفقا لنظام جدول الدوري في موسمه الاستثنائي الذي يضم 21 فريقا.

نتائج الجولة الثالثة في الدوري

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2-0 إنبي

وادي دجلة 0-1 بتروجيت

الجولة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

سموحة 1-1 زد

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.

ويتقاسم المصري والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط لكل منهما.

