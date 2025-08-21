المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
غياب الأهلي وصدارة الـ7 نقاط.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:01 م 21/08/2025
الزمالك

احتفال ألفينا وشيكو بانزا- مودرن ضد الزمالك

أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بفوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، اليوم الخميس.

وأقيمت الجولة الثالثة في الدوري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ولم يخض الأهلي تلك الجولة لأنه كان "باي" وفقا لنظام جدول الدوري في موسمه الاستثنائي الذي يضم 21 فريقا.

طالع نتائج الدوري المصري من هنا

طالع مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا

نتائج الجولة الثالثة في الدوري

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2-0 إنبي

وادي دجلة 0-1 بتروجيت

الجولة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

سموحة 1-1 زد

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.

ويتقاسم المصري والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط لكل منهما.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت فيوتشر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

