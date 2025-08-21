المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشرة يلا كورة.. الزمالك يواصل مطاردة القمة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:09 م 21/08/2025
عدي الدباغ مهاجم الزمالك خلال مواجهة مودرن

الزمالك يتفوق على مودرن سبورت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على مودرن سبورت بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتخطى مودرن سبورت

وسجل الزمالك هدف التقدم مبكرًا عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، قبل أن يعزز شيكو بانزا النتيجة بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 48، فيما جاء هدف مودرن الوحيد بخطأ غير مقصود من محمود حمدي "الونش" الذي سجّل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 58.

جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

وبهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف المصري البورسعيدي المتصدر، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

نتائج مباريات الزمالك في الدوري

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0)، ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، قبل أن يعود لطريق الانتصارات على حساب مودرن سبورت.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فاركو في الجولة الرابعة، في مباراة تبدو في متناول اليد نسبيًا، سعيًا لمواصلة الضغط على القمة.

جدول ترتيب هدافي الدروي المصري من هنا

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة وأسباب تفوق الزمالك وسقوط مودرن، وذلك بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت الزمالك ضد مودرن سبورت شيكو بانزا خوان ألفينا

