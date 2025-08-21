المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تدريبات تأهيلية لمحمد السيد قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:18 م 21/08/2025
محمد السيد

محمد السيد - لاعب الزمالك

كشف نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، أن محمد السيد، لاعب الفريق الأبيض، خاض تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة مودرن سبورت.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى أن محمد السيد خاض تدريبات تأهيلية بناءً على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، الذي قام باستبعاده من المباراة.

وأوضح أن اللاعب أدى التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

يشار إلى أن محمد السيد غاب عن أول 3 مباريات للزمالك في بطولة الدوري، بل شارك في الموسم الماضي في 11 مباراة بواقع 487 دقيقة، سجل هدف وحيد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة.. الزمالك وصل إلى النقطة السابعة في بطولة الدوري المصري في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، وبفارق الأهداف يتصدر المصري البورسعيدي المسابقة.

أما فريق مودرن سبورت فلا يزال يملك 4 نقاط في المركز التاسع.

مباراة الفريقين القادمة

الزمالك يستعد لمواجهة فاركو يوم 26 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري، وفي نفس الجولة يلتقي مودرن سبورت مع بيراميدز يوم 25 من نفس الشهر.

