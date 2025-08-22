أكد الفلسطيني أدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سعادته بفوز الفارس الأبيض ضد نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سعادة أدم كايد

وقال كايد في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق في ظل قوة الفريق المنافس".

أضاف: "الحمدلله على الفوز، المباراة كانت صعبة والمنافس قوي جدًا، وتمكنا من التسجيل مبكرًا عن طريق خوان ألفينا، وهو ما ساعدنا في بداية اللقاء".

واصل: "قبل بداية الشوط الثاني تحدث معنا المدير الفني وأكد على ضرورة بذل مجهود أكبر من أجل حسم النتيجة، ولم أتوقع هذا الحب والدعم من الجماهير، وأشعر بسعادة كبيرة بما يفعلونه من أجلي".

اختتم تصريحاته: "وجود الدباغ يمثل إضافة كبيرة للزمالك، وسعيد باللعب في أكثر من مركز مع الأبيض، وبدأت في التعود على أجواء الكرة المصرية تدريجيًا، وأتمنى أن أنجح في إسعاد جماهير القلعة البيضاء".