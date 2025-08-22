المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كايد: المباراة ضد مودرن كانت صعبة.. ولم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:21 ص 22/08/2025
أدم كايد

أدم كايد لاعب الزمالك

أكد الفلسطيني أدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سعادته بفوز الفارس الأبيض ضد نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

سعادة أدم كايد

وقال كايد في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق في ظل قوة الفريق المنافس".

أضاف: "الحمدلله على الفوز، المباراة كانت صعبة والمنافس قوي جدًا، وتمكنا من التسجيل مبكرًا عن طريق خوان ألفينا، وهو ما ساعدنا في بداية اللقاء".

غياب الأهلي وصدارة الـ7 نقاط.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

واصل: "قبل بداية الشوط الثاني تحدث معنا المدير الفني وأكد على ضرورة بذل مجهود أكبر من أجل حسم النتيجة، ولم أتوقع هذا الحب والدعم من الجماهير، وأشعر بسعادة كبيرة بما يفعلونه من أجلي".

اختتم تصريحاته: "وجود الدباغ يمثل إضافة كبيرة للزمالك، وسعيد باللعب في أكثر من مركز مع الأبيض، وبدأت في التعود على أجواء الكرة المصرية تدريجيًا، وأتمنى أن أنجح في إسعاد جماهير القلعة البيضاء".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز أدم كايد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

