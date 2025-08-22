أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الثنائي أحمد حمدي ومحمد صبحي، بعد انتهاء مباراة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

إصابة أحمد حمدي

وقال الجهاز الطبي عبر مركز الزمالك الإعلامي، إن أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات.

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز الطبي، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، تعرض لإصابة بحالة إعياء ودوار عقب المباراة، وتم الاطمئنان على سلامته.

ويلتقي الزمالك في مباراته المقبلة مع نظيره فريق فاركو، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء يوم الثلاثاء المقبل 26 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.