الزمالك يكشف تفاصيل.. إصابة أحمد حمدي.. وإعياء محمد صبحي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:32 ص 22/08/2025
أحمد حمدي لاعب الزمالك

أحمد حمدي لاعب الزمالك

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الثنائي أحمد حمدي ومحمد صبحي، بعد انتهاء مباراة الفارس الأبيض ضد مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

إصابة أحمد حمدي

وقال الجهاز الطبي عبر مركز الزمالك الإعلامي، إن أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الجمعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات.

غياب الأهلي وصدارة الـ7 نقاط.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

وفي سياق متصل، أوضح الجهاز الطبي، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، تعرض لإصابة بحالة إعياء ودوار عقب المباراة، وتم الاطمئنان على سلامته.

ويلتقي الزمالك في مباراته المقبلة مع نظيره فريق فاركو، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مساء يوم الثلاثاء المقبل 26 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري الممتاز محمد صبحي أحمد حمدي

إعلان

التعليقات

