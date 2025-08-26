المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

دون راحة.. الزمالك يواصل تدريباته قبل مباراة فاركو في الدوري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:40 ص 22/08/2025
الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار تدريبات الفارس الأبيض الجماعية دون راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

مران الزمالك

وقرر يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية، حيث رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت، التي أقيمت أمس الجمعة.

وينطلق مران الزمالك الجماعي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية استعدادًا لمواجهة فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

غياب الأهلي وصدارة الـ7 نقاط.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

وتقرر نقل مباراة الزمالك ضد فاركو، إلى ملعب هيئة قناة السويس، بعد غلق ستاد القاهرة الدولي حتى مباراة منتخب مصر المقبلة ضد إثيوبيا، لإجراء أعمال الصيانة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز فاركو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

