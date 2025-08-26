قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار تدريبات الفارس الأبيض الجماعية دون راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك

وقرر يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية، حيث رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت، التي أقيمت أمس الجمعة.

وينطلق مران الزمالك الجماعي في السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية استعدادًا لمواجهة فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر نقل مباراة الزمالك ضد فاركو، إلى ملعب هيئة قناة السويس، بعد غلق ستاد القاهرة الدولي حتى مباراة منتخب مصر المقبلة ضد إثيوبيا، لإجراء أعمال الصيانة.