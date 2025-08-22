أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، بيانًا تعلن من خلاله تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وأفاد الموقع الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن التعديل جاء نظرًا لتقارب مواعيد مباراتي فريق بيراميدز في دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وجاء تعديل المباريات على النحو التالي:

إقامة مباراة الزمالك وفاركو في موعدها (9 مساءً) على ملعب "السلام" بدلاً من ملعب "هيئة قناة السويس".

إقامة مباراة المصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد" يوم 31 أغسطس.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلاً من يوم 1 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في موعدها على ملعب "الكلية الحربية" بدلاً من ملعب "السويس الجديد".

إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً من 5 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في موعدها على ملعب "هيئة قناة السويس" بدلاً من ملعب "الإسماعيلية".

إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد".

ترتيب الدوري المصري

نتائج الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

فاركو 0 × 1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1 × 1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2 × 2 بيراميدز

الإسماعيلي 0 × 1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2 × 0 إنبي

وادي دجلة 0 × 1 بتروجيت

الجونة 0 × 0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0 × 0 حرس الحدود

سموحة 1 × 1 زد

مودرن سبورت 1 × 2 الزمالك