المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

08:59 م 22/08/2025
الأهلي

فريق الأهلي - الدوري المصري

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، بيانًا تعلن من خلاله تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وأفاد الموقع الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن التعديل جاء نظرًا لتقارب مواعيد مباراتي فريق بيراميدز في دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وجاء تعديل المباريات على النحو التالي:

إقامة مباراة الزمالك وفاركو في موعدها (9 مساءً) على ملعب "السلام" بدلاً من ملعب "هيئة قناة السويس".

إقامة مباراة المصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد" يوم 31 أغسطس.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلاً من يوم 1 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في موعدها على ملعب "الكلية الحربية" بدلاً من ملعب "السويس الجديد".

إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً من 5 أكتوبر 2025.

إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في موعدها على ملعب "هيئة قناة السويس" بدلاً من ملعب "الإسماعيلية".

إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد".

ترتيب الدوري المصري

نتائج الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

فاركو 0 × 1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1 × 1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2 × 2 بيراميدز

الإسماعيلي 0 × 1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2 × 0 إنبي

وادي دجلة 0 × 1 بتروجيت

الجونة 0 × 0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0 × 0 حرس الحدود

سموحة 1 × 1 زد

مودرن سبورت 1 × 2 الزمالك

الزمالك الأهلي الدوري المصري بيراميدز رابطة الأندية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521091/رابطة-الأندية-تعلن-تعديل-مواعيد-وملاعب-7-مباريات-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري", "alternativeHeadline":"تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري", "description": "أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، بيانًا تعلن من خلاله تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/662025_8_15_23_55.webp", "keywords": "الدوري المصري,رابطة الأندية,الأهلي,الزمالك,بيراميدز ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521091/رابطة-الأندية-تعلن-تعديل-مواعيد-وملاعب-7-مباريات-في-الدوري", "articleBody": "أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الجمعة، بيانًا تعلن من خلاله تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري.وأفاد الموقع الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن التعديل جاء نظرًا لتقارب مواعيد مباراتي فريق بيراميدز في دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.وجاء تعديل المباريات على النحو التالي:إقامة مباراة الزمالك وفاركو في موعدها (9 مساءً) على ملعب "السلام" بدلاً من ملعب "هيئة قناة السويس".إقامة مباراة المصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية يوم 30 أغسطس على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد" يوم 31 أغسطس.إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز يوم 3 ديسمبر بدلاً من يوم 1 أكتوبر 2025.إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي في موعدها على ملعب "الكلية الحربية" بدلاً من ملعب "السويس الجديد".إقامة مباراة بتروجيت وبيراميدز يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً من 5 أكتوبر 2025.إقامة مباراة كهرباء الإسماعيلية والزمالك في موعدها على ملعب "هيئة قناة السويس" بدلاً من ملعب "الإسماعيلية".إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في نفس موعدها على ملعب "الجيش" ببرج العرب بدلاً من إقامتها على ملعب "السويس الجديد".ترتيب الدوري المصرينتائج الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثةفاركو 0 &times; 1 طلائع الجيشالبنك الأهلي 1 &times; 1 كهرباء الإسماعيليةالمصري 2 &times; 2 بيراميدزالإسماعيلي 0 &times; 1 الاتحاد السكندريسيراميكا كليوباترا 2 &times; 0 إنبيوادي دجلة 0 &times; 1 بتروجيتالجونة 0 &times; 0 غزل المحلةالمقاولون العرب 0 &times; 0 حرس الحدودسموحة 1 &times; 1 زدمودرن سبورت 1 &times; 2 الزمالك", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/662025_8_15_23_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 22T20:59: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-22T21:04:46+03:00", "datePublished" : "2025-08-22T20:59:00+03:00" }