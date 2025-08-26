المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام المندوه: أرض أكتوبر حياة أو موت لنادي الزمالك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:07 ص 23/08/2025
حسام المندوه

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل التحركات الأخيرة التي يقوم بها مجلس الإدارة بشأن أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الملف يمثل "حياة أو موت" بالنسبة للقلعة البيضاء.

الزمالك يتحرك رسميًا لحل أزمة أرض أكتوبر

وقال المندوه خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر": "اجتمعنا أولاً مع وزير الإسكان، وبعدها بساعة واحدة التقينا وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة سحب أرض أكتوبر".

والد خوان ألفينا يكشف سر احتفاله بهدفه الأول مع الزمالك

وأضاف: "في لقائنا مع وزير الإسكان لم نتلق ردًا نهائيًا، ولذلك نستعد غدًا لتقديم تظلم رسمي، على أن يتم رفعه من وزارة الإسكان إلى رئيس الوزراء، ثم إلى فخامة رئيس الجمهورية".

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك: "نحن على ثقة كاملة أن السيد الرئيس هو القادر على اتخاذ القرار المناسب في هذا الملف".

وأكمل: "بالنسبة لنا، موضوع أرض أكتوبر يمثل حياة أو موت لنادي الزمالك، وهو طوق النجاة الحقيقي للنادي".

واختتم المندوه تصريحاته: "نأمل أن يتم النظر في هذا الأمر من زاوية أوسع باعتباره مشروعًا لإحياء كيان كبير، خاصة وأن لدينا شواهد عديدة تؤكد أن القيادة السياسية دائمًا ما تدعم المؤسسات التي تواجه أزمات".

تغيير ملعب مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك حسام المندوه وزارة الشباب والرياضة مجلس الوزراء وزارة الإسكان أرض أكتوبر أزمة الزمالك الرئيس عبد الفتاح السيسي

