تحدث كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن الخطوات التي يستعد للقيام بها بخصوص أزمة سحب قطعة الأرض التي كانت ممنوحة للنادي في 6 أكتوبر.

الزمالك أعلن قبل أيام عن سحب قطعة الأرض التي كان من المقرر أن يقيم عليها فرع النادي الجديد، وأوضحت وزارة الإسكان أسباب القرار، وقام وفد من مجلس إدارة النادي بمقابلة شريف مجدي الشربيني وزير الإسكان، من أجل حل الأزمة.

ونشر الزمالك بيانا رسميا بعد مقابلة الوزير قام فيه بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لمساعدة النادي في استعادة الأرض.

وقال كمال شعيب في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 2": "قدمنا تظلما بعد سحب أرض 6 أكتوبر والآن نعمل على تجهيز تظلم أكثر تفصيلا للرد على بيان وزارة الإسكان".

وأضاف: "البعض كان يظن أننا نهاجم الوزارة وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة لكننا أصحاب حق وندافع عن حقنا، وبيان وزارة الإسكان تضمن الكثير من المعلومات غير الصحيحة".

وأوضح: "لدينا خطابات رسمية تتضمن المهلة الممنوحة للنادي، وهناك مهلة إضافية لمدة 6 أشهر تم منحها لكل المشاريع المشابهة وليس الزمالك فقط".

وتطرق شعيب للحديث عما تردد بخصوص التحقيق في ارتكاب مجلس إدارة الزمالك جرائم مالية واستيلاء على المال العام، فقال: "عيب ما يُكتب بخصوص هذا الأمر، لم يصدر أي بيان من النائب العام بهذا الشأن،

هناك عشرات البلاغات تُقدم يوميا قبل حتى تولي مجلس الإدارة الحالي".

وأتم: "الجهاز المركزي للمحاسبات (شبه مقيم) داخل نادي الزمالك، كل الأندية والزمالك تحديدا يتم مراقبتها ماليا وبالتالي وجود لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات أمر طبيعي".