المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

4 مؤشرات من البروفات.. كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:05 م 23/08/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلة

الأهلي ضد غزل المحلة.. موقعة مرتقبة

الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، يدخل مباراة غزل المحلة التي ستكون بين مدرسة هجومية متحفزة، وأخرى دفاعية متحفظة، حيث إن المارد الأحمر سجل 6 أهداف خلال مباراتين، وأهدر المزيد من الفرص، بينما زعيم فريق علاء عبد العال، لم يسجل ولم يحصد أي نقاط في 3 مواجهات.

بالتالي المؤشرات واضحة، حيث إن مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، إذا لم تأتي عكس التوقعات، ستكون هجومية من جانب الأحمر دفاعية لصاحب الأرض والضيافة، على أن تُحسم المباراة من خلال الفوارق الفردية والقدرات الفنية سواء من اللاعبين أو المدربين.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

طريقة غزل المحلة

على سبيل المثال، أمام البنك الأهلي، تم تهديد المحلة بـ 10 تسديدات، لكن لم تصل منها على المرمى سوى (3)، كما تم منع (2)، وإجبار لاعبي البنك على تسديد نصفهم من خارج منطقة الجزاء.

على نفس النهج كان أسلوب غزل المحلة في مبارياته الثلاثة، بالإضافة إلى التخمة العددية في منطقة الوسط، وتراجع اللاعبين خلف الكرة أغلب الوقت، حيث إن اللعب انحصر في وسط الملعب أطول وقت في المواجهات السابقة، مع تضييق المساحات في العمق وعدم منح المنافس حرية التدرج بالكرة.

ماذا فعل الأهلي؟

لن تكون طريقة لعب غزل المحلة بجديدة على الأهلي، الذي اعتاد مواجهة علاء عبد العال رفقة أندية مختلفة في المواسم الأخيرة، حتى أنها لن تكون بجديدة على المدرب خوسيه ريبيرو.

ربما أن مباراة الأهلي الأولى ضد مودرن سبورت، لم تكن قريبة لأسلوب غزل المحلة، خاصة وأن مودرن كان يتقدم بالكرة في فترات عديدة خلال اللقاء، كما تقدم للهجوم من خلال كرات ثابتة، وكما تظهر لم تكن خطوطه ضيقة في العمق، حيث إن انتشار اللاعبين كان على مستوى الخطوط بالكامل.

بينما المباراة التالية ضد فاركو، تبدو أقرب إلى حد ما بالنسبة إلى توزيع اللاعبين، وهي شهدت نجاح الأهلي في تسجيل 4 أهداف من ألعاب متحركة، سواء كانت كرات عرضية أو تمريرات عميقة، مع استغلال ميزة السرعات والمهارات الفردية.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ستحتاج تعامل لحظي من جانب خوسيه ريبيرو، وسط التكتل الدفاعي الذي سيكون بنسبة أكبر من مباراتي فاركو ومودرن، بالإضافة إلى إقامة اللقاء على ملعب المحلة، حيث إن وجود لاعب قادرًا على إيصال زملائه لمواجهة المرمى مع استغلال الفرص، ستكون مفاتيح تسهيل مجريات المباراة، بينما استمرار التعادل قد يؤدي لتعقيد المهمة بمرور الوقت.

الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521143/4-مؤشرات-من-البروفات-كيف-يفك-الأهلي-شفرة-دفاع-المحلة-تحليل-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"4 مؤشرات من البروفات.. كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)", "alternativeHeadline":"4 مؤشرات.. كيف يفك الأهلي شفرة دفاع غزل المحلة؟ (تحليل)", "description": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-22025_8_15_21_55.webp", "keywords": "الأهلي,غزل المحلة,الدوري المصري الممتاز,الدوري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521143/4-مؤشرات-من-البروفات-كيف-يفك-الأهلي-شفرة-دفاع-المحلة-تحليل-", "articleBody": "يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلةالأهلي ضد غزل المحلة.. موقعة مرتقبةالأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، يدخل مباراة غزل المحلة التي ستكون بين مدرسة هجومية متحفزة، وأخرى دفاعية متحفظة، حيث إن المارد الأحمر سجل 6 أهداف خلال مباراتين، وأهدر المزيد من الفرص، بينما زعيم فريق علاء عبد العال، لم يسجل ولم يحصد أي نقاط في 3 مواجهات.بالتالي المؤشرات واضحة، حيث إن مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، إذا لم تأتي عكس التوقعات، ستكون هجومية من جانب الأحمر دفاعية لصاحب الأرض والضيافة، على أن تُحسم المباراة من خلال الفوارق الفردية والقدرات الفنية سواء من اللاعبين أو المدربين.مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارةطريقة غزل المحلةعلى سبيل المثال، أمام البنك الأهلي، تم تهديد المحلة بـ 10 تسديدات، لكن لم تصل منها على المرمى سوى (3)، كما تم منع (2)، وإجبار لاعبي البنك على تسديد نصفهم من خارج منطقة الجزاء.على نفس النهج كان أسلوب غزل المحلة في مبارياته الثلاثة، بالإضافة إلى التخمة العددية في منطقة الوسط، وتراجع اللاعبين خلف الكرة أغلب الوقت، حيث إن اللعب انحصر في وسط الملعب أطول وقت في المواجهات السابقة، مع تضييق المساحات في العمق وعدم منح المنافس حرية التدرج بالكرة.ماذا فعل الأهلي؟لن تكون طريقة لعب غزل المحلة بجديدة على الأهلي، الذي اعتاد مواجهة علاء عبد العال رفقة أندية مختلفة في المواسم الأخيرة، حتى أنها لن تكون بجديدة على المدرب خوسيه ريبيرو.ربما أن مباراة الأهلي الأولى ضد مودرن سبورت، لم تكن قريبة لأسلوب غزل المحلة، خاصة وأن مودرن كان يتقدم بالكرة في فترات عديدة خلال اللقاء، كما تقدم للهجوم من خلال كرات ثابتة، وكما تظهر لم تكن خطوطه ضيقة في العمق، حيث إن انتشار اللاعبين كان على مستوى الخطوط بالكامل.بينما المباراة التالية ضد فاركو، تبدو أقرب إلى حد ما بالنسبة إلى توزيع اللاعبين، وهي شهدت نجاح الأهلي في تسجيل 4 أهداف من ألعاب متحركة، سواء كانت كرات عرضية أو تمريرات عميقة، مع استغلال ميزة السرعات والمهارات الفردية.مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ستحتاج تعامل لحظي من جانب خوسيه ريبيرو، وسط التكتل الدفاعي الذي سيكون بنسبة أكبر من مباراتي فاركو ومودرن، بالإضافة إلى إقامة اللقاء على ملعب المحلة، حيث إن وجود لاعب قادرًا على إيصال زملائه لمواجهة المرمى مع استغلال الفرص، ستكون مفاتيح تسهيل مجريات المباراة، بينما استمرار التعادل قد يؤدي لتعقيد المهمة بمرور الوقت.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/15/الاهلي-22025_8_15_21_55.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 23T15:05: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-23T15:06:34+03:00", "datePublished" : "2025-08-23T15:05:00+03:00" }