يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، تقام في السادسة مساء بعد غد الاثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلة

الأهلي ضد غزل المحلة.. موقعة مرتقبة

الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، يدخل مباراة غزل المحلة التي ستكون بين مدرسة هجومية متحفزة، وأخرى دفاعية متحفظة، حيث إن المارد الأحمر سجل 6 أهداف خلال مباراتين، وأهدر المزيد من الفرص، بينما زعيم فريق علاء عبد العال، لم يسجل ولم يحصد أي نقاط في 3 مواجهات.

بالتالي المؤشرات واضحة، حيث إن مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، إذا لم تأتي عكس التوقعات، ستكون هجومية من جانب الأحمر دفاعية لصاحب الأرض والضيافة، على أن تُحسم المباراة من خلال الفوارق الفردية والقدرات الفنية سواء من اللاعبين أو المدربين.

مفارقة الهدف وإنقاذ تريزيجيه.. موقعة الأهلي والمحلة في 15 عامًا من الإثارة

طريقة غزل المحلة

على سبيل المثال، أمام البنك الأهلي، تم تهديد المحلة بـ 10 تسديدات، لكن لم تصل منها على المرمى سوى (3)، كما تم منع (2)، وإجبار لاعبي البنك على تسديد نصفهم من خارج منطقة الجزاء.

على نفس النهج كان أسلوب غزل المحلة في مبارياته الثلاثة، بالإضافة إلى التخمة العددية في منطقة الوسط، وتراجع اللاعبين خلف الكرة أغلب الوقت، حيث إن اللعب انحصر في وسط الملعب أطول وقت في المواجهات السابقة، مع تضييق المساحات في العمق وعدم منح المنافس حرية التدرج بالكرة.

ماذا فعل الأهلي؟

لن تكون طريقة لعب غزل المحلة بجديدة على الأهلي، الذي اعتاد مواجهة علاء عبد العال رفقة أندية مختلفة في المواسم الأخيرة، حتى أنها لن تكون بجديدة على المدرب خوسيه ريبيرو.

ربما أن مباراة الأهلي الأولى ضد مودرن سبورت، لم تكن قريبة لأسلوب غزل المحلة، خاصة وأن مودرن كان يتقدم بالكرة في فترات عديدة خلال اللقاء، كما تقدم للهجوم من خلال كرات ثابتة، وكما تظهر لم تكن خطوطه ضيقة في العمق، حيث إن انتشار اللاعبين كان على مستوى الخطوط بالكامل.

بينما المباراة التالية ضد فاركو، تبدو أقرب إلى حد ما بالنسبة إلى توزيع اللاعبين، وهي شهدت نجاح الأهلي في تسجيل 4 أهداف من ألعاب متحركة، سواء كانت كرات عرضية أو تمريرات عميقة، مع استغلال ميزة السرعات والمهارات الفردية.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ستحتاج تعامل لحظي من جانب خوسيه ريبيرو، وسط التكتل الدفاعي الذي سيكون بنسبة أكبر من مباراتي فاركو ومودرن، بالإضافة إلى إقامة اللقاء على ملعب المحلة، حيث إن وجود لاعب قادرًا على إيصال زملائه لمواجهة المرمى مع استغلال الفرص، ستكون مفاتيح تسهيل مجريات المباراة، بينما استمرار التعادل قد يؤدي لتعقيد المهمة بمرور الوقت.