نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها إعلان نادي القادسية الكويتي عن صفقة محمود كهربا، بالإضافة لعقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري وأبرزها تغريم نادي الزمالك.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت:

تغريم الزمالك وإيقاف مدرب.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026"، والتي جاء على رأسها تغريم نادي الزمالك 50 ألف جنيه، بسبب البطاقات الصفراء، عقب مواجهة مودرن سبورت.

رسميًا.. القادسية الكويتي يعلن ضم كهربا

أعلن نادي القادسية الكويتي، ضم اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، عقب رحيله عن فريق الاتحاد الليبي، خلال الميركاتو الصيفي.

أهلي جدة بطلًا للسوبر السعودي