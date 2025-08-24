المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:32 ص 24/08/2025
عدي الدباغ مهاجم الزمالك خلال مواجهة مودرن

مباراة الزمالك ضد مودرن - صورة أرشيفية

نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها إعلان نادي القادسية الكويتي عن صفقة محمود كهربا، بالإضافة لعقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري وأبرزها تغريم نادي الزمالك.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت:

تغريم الزمالك وإيقاف مدرب.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026"، والتي جاء على رأسها تغريم نادي الزمالك 50 ألف جنيه، بسبب البطاقات الصفراء، عقب مواجهة مودرن سبورت.

رسميًا.. القادسية الكويتي يعلن ضم كهربا

أعلن نادي القادسية الكويتي، ضم اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، عقب رحيله عن فريق الاتحاد الليبي، خلال الميركاتو الصيفي.

أهلي جدة بطلًا للسوبر السعودي

توج فريق أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي، عقب انتصاره على منافسه النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أصدر نادي القادسية السعودي بيانًا رسميًا، بعد قرارات لجنة الاستئناف بشأن انسحاب نادي الهلال من المشاركة في مسابقة السوبر السعودي.

رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

كشف اتحاد الكرة، عن التنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية أمس السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، والتي شهدت استمرار تنفيذ البرنامج التأهيلي لمروان عطية، الذي وضعه له الجهاز الطبي، وقام بالجري حول الملعب.

أرسنال يقسو على ليدز في الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا ساحقًا، على حساب ضيفه ليدز يونايتد، بخماسية دون رد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسارة مبكرة.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بمشاركة مرموش

سقط نادي مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم، على يد ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0، في مواجهة شهدت مشاركة المحترف المصري عمر مرموش بصفة أساسية، في صفوف السيتزنز.

ميلان يسقط في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي

تلقى ميلان هزيمة صادمة على أرضه ووسط جماهيره، أمام كريمونيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".

مصطفى محمد يقود قائمة نانت لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

يقود الدولي المصري مصطفى محمد قائمة فريقه نانت لمواجهة ستراسبورج في مسابقة الدوري الفرنسي، بعدما شارك بصفة أساسية ضد باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس كاسترو على المهاجم المصري في لقاء اليوم بالجولة الثانية.

القادسية
القادسية
أخبار إحصائيات
الزمالك كهربا السوبر السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521218/ملف-يلا-كورة-تغريم-الزمالك-صفقة-كهربا-وأزمة-السوبر-السعودي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي", "alternativeHeadline":"ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك وصفقة كهربا", "description": "نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها إعلان نادي القادسية الكويتي عن صفقة محمود كهربا، بالإضافة لعقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري وأبرزها تغريم نادي الزمالك. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/112025_8_21_22_18.webp", "keywords": "الزمالك,كهربا,السوبر السعودي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521218/ملف-يلا-كورة-تغريم-الزمالك-صفقة-كهربا-وأزمة-السوبر-السعودي", "articleBody": "نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها إعلان نادي القادسية الكويتي عن صفقة محمود كهربا، بالإضافة لعقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري وأبرزها تغريم نادي الزمالك.وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت:تغريم الزمالك وإيقاف مدرب.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوريأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026"، والتي جاء على رأسها تغريم نادي الزمالك 50 ألف جنيه، بسبب البطاقات الصفراء، عقب مواجهة مودرن سبورت.رسميًا.. القادسية الكويتي يعلن ضم كهرباأعلن نادي القادسية الكويتي، ضم اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، عقب رحيله عن فريق الاتحاد الليبي، خلال الميركاتو الصيفي.أهلي جدة بطلًا للسوبر السعوديتوج فريق أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي، عقب انتصاره على منافسه النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.القادسية السعودي يقرر التصعيد بعد قرار لجنة الاستئناف بشأن انسحاب الهلالأصدر نادي القادسية السعودي بيانًا رسميًا، بعد قرارات لجنة الاستئناف بشأن انسحاب نادي الهلال من المشاركة في مسابقة السوبر السعودي.رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالمكشف اتحاد الكرة، عن&nbsp;التنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.مران الأهلي.. محاضرة ريبيرو وتأهيل مروان قبل مباراة المحلةواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية أمس السبت، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة ضد نظيره فريق غزل المحلة، والتي شهدت استمرار تنفيذ البرنامج التأهيلي لمروان عطية، الذي وضعه له الجهاز الطبي، وقام بالجري حول الملعب.أرسنال يقسو على ليدز في الدوري الإنجليزيحقق فريق أرسنال فوزًا ساحقًا، على حساب ضيفه ليدز يونايتد، بخماسية دون رد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.خسارة مبكرة.. مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بمشاركة مرموشسقط نادي مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم، على يد ضيفه توتنهام بنتيجة 2-0، في مواجهة شهدت مشاركة المحترف المصري عمر مرموش بصفة أساسية، في صفوف السيتزنز.ميلان يسقط في افتتاح مشواره بالدوري الإيطاليتلقى&nbsp;ميلان&nbsp;هزيمة صادمة على أرضه ووسط جماهيره، أمام&nbsp;كريمونيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".مصطفى محمد يقود قائمة نانت لمواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسييقود الدولي المصري مصطفى محمد قائمة فريقه نانت لمواجهة ستراسبورج في مسابقة الدوري الفرنسي، بعدما شارك بصفة أساسية ضد باريس سان جيرمان في الجولة الأولى،&nbsp;ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس كاسترو على المهاجم المصري في لقاء اليوم بالجولة الثانية.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/112025_8_21_22_18.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T01:32: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T01:35:18+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T01:32:00+03:00" }