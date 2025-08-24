المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فيريرا يتحدث عن.. صفقات الزمالك.. ضيق الوقت والسفر.. وفلسفة التعامل مع الانتصارات

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:40 م 24/08/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عن ضيق الوقت وتطور الصفقات وأزمتي إهدار الفرص والبطاقات الصفراء، قبل مواجهة نظيره فريق فاركو المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد فاركو، تقام في تمام التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب السلام، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

مشاركة صبحي واختبار طبي لربيع.. الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمباراة فاركو

تصريحات يانيك فيريرا

وقال فيريرا في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "نتعامل مع ضيق الوقت حاليًا بين المباريات وخاصة بين المباراة الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في عملية الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".

أضاف: "كان هناك عدد من الكروت الصفراء ممكن تجنبها بسهولة، وهناك أمور لم تكن متعمدة وسنحاول أن نتحسن بشكل أفضل ونعالج الأخطاء، وهناك بعض البطاقات الصفراء لا يمكن تجنبها، وعلينا التأقلم مع الأمر".

صفقات الزمالك

واصل مدرب الزمالك: "عندما نسافر قبل المباراة لمدة ساعتين إلا ربع فهذه ليست رحلة طويلة، وبالنسبة لي نبحث عن الملعب الذي يمتلك أفضل أرضية كي نخوض المباريات عليه، وأعتقد أن الملعب الذي سنخوض عليه المباراتين المقبلتين ستكون حالته أفضل".

تابع: "متأكدون من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمور جيدة من خوان ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل للفريق كانت لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حاليًا على أسلوب اللاعب وسيتطورون باستمرار في ظل توالي المباريات والتدريبات، وما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب، ولم نصل لقمة المستوى".

من "مينفعش يمشي" لـ"لازم نبيعه".. كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟

إهدار الفرص

أشار فيريرا: "نحتاج لأن نكون متواضعين جدًا بعد أي فوز، وأن نلتزم الهدوء بعد أي خسارة أو تعادل، وفي كل الأحوال نحلل المباريات بعيدًا عن النتيجة للاستفادة منها، ونعلم إنه يكون الوضع خطر إذا فزنا وواجهنا فريق متأخر في الترتيب ونحن نحتفل فسنخسر".

واختتم تصريحاته: "إهدار الفرص يحدث في كرة القدم، ونتمتى تسجيل كل فرصة تسنح لنا، ومن أول لحظة لدينا تدريبات خاصة على المرمى، وأحيانًا ستشهد مباراة بها فرصة واحدة وتحقق بها الفوز، وقد تشهد مباراة أخرى العديد من الفرص دون أن يتم ترجمتها، وإذا لم نخلق الفرص سنكون قلقين".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو يانيك فيريرا

