من "مينفعش يمشي" لـ"لازم نبيعه".. كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:48 م 24/08/2025
احتفال شيكابالا وزيزو

احتفال شيكابالا مع زيزو

ناقض محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، نفسه عندما سُئل عن ملف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي، 3 مرات من قبل.

ولا شك أن البعض كان يرى أن رحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك أمرًا ملزمًا منذ فترة تواجده مع الفريق الأبيض، لكي يستفيد النادي منه ماديًا بدلًا من رحيله مجانا مثلما حدث.

الأهلي تعاقد مع أحمد سيد زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وبعدما انتقل زيزو إلى الأهلي وجه البعض اللوم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي وبعض نجوم الفريق الأبيض بسبب عدم الحفاظ عليه بالشكل الأمثل بل وانتقل بالمجان إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

كيف ناقض شيكابالا نفسه؟

وباعتبار شيكابالا أحد أساطير نادي الزمالك والمعتزل كرة القدم مؤخرًا، فتم توجيه السؤال إليه بشأن أحمد سيد زيزو وناقض نفسه.

نطالب ببقاء زيزو

في 18 نوفمبر 2024 أقام نادي الزمالك حفلًا للفريق الأول بعد تتويجه ببطولتي كأس السوبر الأفريقي والكونفدرالية، وقال شيكابالا باعتباره قائد الفريق الأول وقتها: "سعيد بوجودي وسط الجميع، أرى أمورًا تحدث لأول مرة في الزمالك رغم أنني متواجد في الزمالك منذ أكثر من 30 عامًا، استمررنا لفترات طويلة نحل الأمور بالصوت العالي، لكن الآن تغير هذا النظام، أي مشكلة يتم حلها بهدوء وبعقل، دون تطاول".

وأضاف: "بالنيابة عن فريق الزمالك، أؤكد أننا عازمون على تحقيق المزيد من البطولات. هؤلاء اللاعبون يحبون الزمالك بصدق".

وأنهى: "هناك ناس من خارج الزمالك تقول إننا سنحزن إذا استمر زيزو، لكن على العكس تمامًا، نحن نطالب ببقاء زيزو، وغرفة ملابس نادي الزمالك متحدة وقوية للغاية".

قدره أن يتسلم الراية

وفي حلقة بتاريخ 20 أغسطس 2024، كان شيكابالا نفسه ضيفا على قناة إم بي سي مصر 2 في برنامج "الكورة مع فايق"، وقال عن فكرة رحيل زيزو: "إن شاء الله زيزو سيستمر، ولا يجوز أن يرحل من الأساس، لأننا سنبني عليه، وحدثت بيني وبينه مكالمة قبل فترة تجديد عقده مع الزمالك، وقال لي إنه يريد التجديد".

أما عن فكرة العرض الخارجي.. قال وقتها: "قدره أن الفريق سوف يُبنى عليه وليس باختياره، لابد أن يتسلم الراية، ولو بيدي لكنت (كتفته) وجعلته يستمر في الزمالك".

كان يجب بيعه

أما عن حلقة الأمس على قناة إم بي سي مصر 2.. قال شيكابالا: "كان يجب بيع زيزو للاستفادة المالية منه حتى لو انتقل بعد ذلك للأهلي لا يهم.. الأهم هو استفادة النادي ماليًا للتعاقد مع لاعبين جدد".

وأضاف: "عقدت جلسة أنا ومحمد عبد الشافي مع حسين لبيب، وكان رأيي هو بيع زيزو للاستفادة منه، والتعاقد مع 3 لاعبين جدد (جامدين)".

الأهلي الزمالك الدوري المصري شيكابالا زيزو

