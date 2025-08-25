يفقتد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى خدمات 9 لاعبين، في مباراته المقبلة ضد فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تقام في تمام السادسة مساء غد الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

غيابات الأهلي ضد غزل المحلة

يغيب عن قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة، عددًا من اللاعبين، للإصابة والاستبعاد الفني، بالإضافة إلى محمد هاني، الموقوف لحصوله على إنذارين وطرد في مواجهة الفريق الأخيرة أمام فاركو.

وتأتي غيابات الأهلي ضد غزل المحلة على النحو الآتي:

إمام عاشور: التأهيل بعد جراحة الترقوة.

مروان عطية: التأهيل بعد جراحة الفتاق.

ياسين مرعي: الإصابة.

محمد شكري: الإصابة.

ياسر إبراهيم: الإصابة.

محمد هاني: إيقاف.

أحمد عبد القادر: استبعاد فني.

محمد عبد الله: استبعاد فني.

محمد سيحا: استبعاد فني.

أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وغزل المحلة

ويملك الأهلي في رصيده 4 نقاط بعد التعادل مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو، فيما لدى غزل المحلة 3 نقاط، بعدما تعادل في أول 3 مواجهات له بمسابقة الدوري المصري.