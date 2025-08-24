وجه رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، رسالة إلى جماهير الفريق الأبيض بالأخص وأن النادي يمر بأزمة حالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت سحب أرض مدينة 6 أكتوبر من نادي الزمالك والتي كان مقررا أن يبني عليه الفرع الجديد للنادي.

وكتب نصوحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك الآن في لحظة فارقة.. تهدد حاضر ومستقبل النادي العريق، إما نكون أو لا نكون.. هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب.. هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه".

وأضاف: "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي.. ليس بجوار أشخاص.. الأزمة ليست هينة والجميع يبذل اقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية، ولن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة".

استعدادات فريق الكرة

وفي سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة فاركو مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد بدأ الدوري بالفوز بنتيجة 2-0 أمام سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون، وانتصر في الجولة الثالثة على مودرن سبورت بنتيجة 2-1.