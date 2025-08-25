دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق بكفر الشيخ استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء غد الإثنين، على ملعب المحلة، بصافرة أمين عمر، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي

وشهدت الساعات الأخيرة تركيز من الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، على إيجاد طريقة لفك التكتل الدفاعي، الذي من المتوقع أن يبدأ به غزل المحلة مباراة الغد.

وعقد ريبيرو محاضرتين اليوم الأحد مع لاعبي الفريق، الأولى في ملعب مختار التتش والثانية بفندق الإقامة، من أجل شرح طريقة لعب المنافس في ثلث ملعبه.

9 غيابات عن الأهلي ضد المحلة في الدوري

كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة؟

وقال ريبيرو في محاضرته، إن نتائج المنافس واضحة، وهي عدم إحرازه أي هدف، مع الصلابة الدفاعية، بعدما لم تهتز شباكه في المباريات الثلاث التي لعبها.

وأضاف ريبيرو في المحاضرة أنه يجب فتح الملعب من الجانبين والتركيز على اللعب السريع، مع الاعتماد على مهارات بعض لاعبيه.

كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)

وحسب المحاضرة الأخيرة، فأن ريبيرو لا يزال في التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الغد، في حيرة بشأن مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ولكن في الغالب لن يخرج تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة، عن محمد الشناوي في حراسة المرمي، أمامه كريم فؤاد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا، ثم أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأحمد زيزو وأشرف بنشرقي ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف.