كلام فى الكورة
أوسوريو ليلا كورة: كرة القدم في مصر تحتاج إلى لاعبين مثل شيكابالا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:57 م 24/08/2025
شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، التي أدلى بها الأخير وأشاد خلالها بالفترة التي قضاها المدرب في قيادة القلعة البيضاء.

وأشاد محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية بالكولومبي أوسوريو، حيث وصفه بالمدرب الأفضل الذي درب في مصر، موضحًا بأنه استمتع باللعب تحت قيادته.

من "مينفعش يمشي" لـ"لازم نبيعه".. كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟

رسالة أوسوريو لشيكابالا

وقال أوسوريو عن شيكابالا، في تصريحات أدلى بها المدرب الكولومبي عبر "يلا كورة": "شيكابالا كان لاعبًا مهمًا جدًا للزمالك طوال هذه السنوات وكرة القدم المصرية تحتاج إلى إنتاج المزيد من اللاعبين مثله، وهذا بناءً على فترة تواجدي في مصر".

وأضاف أوسوريو: "شيكابالا، يقرأ اللعبة بشكل جيد جدًا، ويمكنه رؤية التمريرة الأخطر وتنفيذها، فهو رياضي ممتاز، مهاري، وأداؤه رائع".

شيكابالا يتحدث عن.. أمنية تدريب الزمالك.. إعجابه بديانج.. ونهائي أفريقيا 2016

تصريحات شيكابالا

كان قد قال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية: "أوسوريو كان أجمد مدرب دخل مصر، وهو أكثر مدرب استمتعت بالتدرب معه، ضربة المرمى لها تكتيك عنده، كان يركز على تفاصيل لم ينظر لها أي مدرب".

شيكابالا يشكر جماهير الزمالك: أنتم سر قوة الفريق

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري شيكابالا خوان كارلوس أوسوريو

