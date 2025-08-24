المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شيكابالا يتحدث عن.. أمنية تدريب الزمالك.. إعجابه بديانج.. ونهائي أفريقيا 2016

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:14 ص 24/08/2025
شيكابالا

شيكابالا نجم الزمالك السابق

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، أنه كان يتمنى تدريب الفريق الأبيض، لكنه تراجع عن هذه الفكرة، متطرقًا للحديث عن رأيه في اللاعبين الأجانب بالدوري المصري، وعلى رأسهم خوان ألفينا وأليو ديانج.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "كنت أرغب في أن أكون مدربًا، وتحديدًا لنادي الزمالك، لكن هذا الأمر سيأخذ من رصيدي".

وأضاف: "داخل نادي الزمالك الأمور صعبة، البعض لن يتركك تعمل، سيحاربونك كإنك عدو لهم، الجماهير فقط هي من ستدعمك، ولا أمتلك ظهير داخل النادي، وأنا لا أصمت إذا رأيت أي أمر خاطئ داخل الفريق".

وتابع: "هناك عدة لاعبين محترفين جيدين في الدوري المصري، الزمالك يمتلك خوان ألفينا، ويبدو أنه لاعب جيد جدًا وسيصنع الفارق".

وواصل: "أنا أحب أليو ديانج في الأهلي للغاية، يجب أن يشارك بصفة أساسية ثم يتم وضع بقية التشكيل حوله، وبن رمضان لاعب كبير جدًا، ويشبه فرجاني ساسي إلى حد ما، وبنشرقي أيضًا لاعب كبير".

وزاد: "فيستون ماييلي والشيبي وبلاتي توريه لاعبين جيدين جدًا، محمد الشيبي لاعب مختلف وذكي، خاصة في طريقة إرسال عرضياته".

وأكمل: "كنت أتمنى الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن لم نكن نستحق الفوز ببطولة بهذا الحجم عام 2016، وفقًا لما كنا نفعله".

وأتم: "ذهبنا لخوض النهائي بـ 14 لاعب فقط، بينهم ثنائي كانا يشربان الشيشة في الغرفة".

الزمالك شيكابالا أليو ديانج

