كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
علاء عبد العال يتسلح بـ11 صفقة جديدة أمام الأهلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 24/08/2025
علاء عبد العال

علاء عبد العال

يدخل غزل المحلة مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز متسلحًا بإحدى عشرة صفقة جديدة، من إجمالي واحدٍ وعشرين لاعبًا تعاقد معهم زعيم الفلاحين في فترة الانتقالات الصيفية.

ويواجه غزل المحلة نظيره الأهلي، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب غزل المحلة، غدًا الإثنين.

20 لاعبًا.. قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

صفقات غزل المحلة الجديدة

أبرم نادي غزل المحلة، مجموعة من الصفقات الجديدة، استعدادًا لخوض الفريق لمنافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري، تحت قيادة المدرب علاء عبد العال.

وانضم إلى كتيبة غزل المحلة مع واحد وعشرون لاعبًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية التي سبقت بداية الموسم، ما بين صفقات جديدة ولاعبين عائدين من الإعارة.

واستقر علاء عبد العال، على اختيار 11 لاعبًا فقط من بين الوافدين الجدد للانضمام إلى صفوف الفريق لمواجهة الأهلي في الدوري المصري، وهم:

- أحمد شوشه

- أحمد العش

- محمد عبدالغني

- عبد الرحيم عموري

- أحمد سعيد

- أشرف مجدي

- عماد ميهوب

- ويليامز صنداي

- سولومون ألادي

- عبد اللطيف جريندو

- سعيدي كيبونديلا

قائمة الأهلي.. تواجد الشناوي وانضمام 3 مدافعين أمام المحلة

موعد مباراة غزل المحلة أمام الأهلي

يواجه نادي غزل المحلة نظيره الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في ملعب غزل المحلة في تمام السادسة مساءً.

دفاع صلب وهجوم لا يعرف طريق المرمى.. كيف ظهر غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي في الدوري؟

مباراة غزل المحلة القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة

