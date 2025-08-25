المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزير الرياضة: مجلس الزمالك يجب أن يقدم ردودًا مقنعة بشأن أرض أكتوبر

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:59 ص 25/08/2025
أرض الزمالك

أرض أكتوبر

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد يراعي الطبيعة الخاصة للقطاع، مشيرًا إلى أنه خضع لمراجعة من الجهات الدولية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي، وفي الوقت نفسه يتناسب مع الشأن المصري، وهو ما استغرق وقتًا طويلًا لإعداده.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للرياضة وموافقته على تعديلات قانون الرياضة الجديد ورعايته للشباب".

وأضاف: "لا نستطيع منع الأندية من دعوة الجمعيات العمومية قبل إقرار القانون، لكن بعد الإقرار سيتم حذف بند الانتخابات من جدول أعمال الجمعيات العمومية".

وحول أزمة أرض 6 أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك، أوضح صبحي: "هذا الملف من اختصاص مجلس إدارة الزمالك، وعليهم تجهيز الردود اللازمة لإقناع وزارة الإسكان بحجم الأعمال التي تمت في الأرض، فالنادي يجب أن يبذل جهدًا في هذا الأمر، لأنه ليس دور وزارة الشباب والرياضة".

الزمالك الدوري المصري أشرف صبحي

