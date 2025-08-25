أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

تشكيل الأهلي

يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة، 4 تغييرات على مستوى حراسة المرمى والدفاع، والمهاجم الصريح، حيث إن اثنين منهم جاءت اضطرارية للإصابة والغياب.

وعاد محمد الشناوي إلى حراسة المرمى في تشكيل الأهلي، بينما يقود نييتس جراديشار الهجوم، بدلًا من محمد شريف.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

ولأسباب اضطرارية يتواجد عمر كمال في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد هاني الموقوف، وأحمد رمضان بيكهام في قلب الدفاع لتعويض ياسين مرعي المصاب.

ويأتي تشيكل الأهلي لمواجهة غزل المحلة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.

الهجوم: نييتس جراديشار.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.

كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)