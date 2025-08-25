المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:37 م 25/08/2025
محمد بن رمضان

لاعبو النادي الأهلي

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟

تشكيل الأهلي

يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة، 4 تغييرات على مستوى حراسة المرمى والدفاع، والمهاجم الصريح، حيث إن اثنين منهم جاءت اضطرارية للإصابة والغياب.

وعاد محمد الشناوي إلى حراسة المرمى في تشكيل الأهلي، بينما يقود نييتس جراديشار الهجوم، بدلًا من محمد شريف.

الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري

ولأسباب اضطرارية يتواجد عمر كمال في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد هاني الموقوف، وأحمد رمضان بيكهام في قلب الدفاع لتعويض ياسين مرعي المصاب.

ويأتي تشيكل الأهلي لمواجهة غزل المحلة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.

الهجوم: نييتس جراديشار.

دكة البدلاء: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.

كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)

الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز تشكيل الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521358/تشكيل-الأهلي-عودة-الشناوي-وجراديشار-يقود-الهجوم-أمام-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة", "alternativeHeadline":"عودة الشناوي.. تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري", "description": "أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/534834287-1316502229844042-6573681963405817264-n2025_8_16_13_40.webp", "keywords": "الأهلي,غزل المحلة,تشكيل الأهلي,الدوري المصري الممتاز,الدوري الممتاز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521358/تشكيل-الأهلي-عودة-الشناوي-وجراديشار-يقود-الهجوم-أمام-المحلة", "articleBody": "أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة، لحساب مواجهة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.يلا كورة يكشف.. كيف يفكر ريبيرو لمواجهة المحلة في الدوري؟تشكيل الأهلييشهد تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة، 4 تغييرات على مستوى حراسة المرمى والدفاع، والمهاجم الصريح، حيث إن اثنين منهم جاءت اضطرارية للإصابة والغياب.وعاد محمد الشناوي إلى حراسة المرمى في تشكيل الأهلي، بينما يقود نييتس جراديشار الهجوم، بدلًا من محمد شريف.الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوريولأسباب اضطرارية يتواجد عمر كمال في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد هاني الموقوف، وأحمد رمضان بيكهام في قلب الدفاع لتعويض ياسين مرعي المصاب.ويأتي تشيكل الأهلي لمواجهة غزل المحلة كما يلي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.الهجوم: نييتس جراديشار.دكة البدلاء: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.كيف يفك الأهلي شفرة دفاع المحلة؟ (تحليل)", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/534834287-1316502229844042-6573681963405817264-n2025_8_16_13_40.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 25T16:37: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-25T16:53:58+03:00", "datePublished" : "2025-08-25T16:37:00+03:00" }