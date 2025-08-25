المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:04 م 25/08/2025
الأهلي

مباراة الأهلي وغزل المحلة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنقطة التعادل، من مباراته أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

التعادل السلبي دون أهداف حسم مباراة الأهلي وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب المحلة، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط بعد خوضه 3 مباريات في الدوري، فيما أصبح رصيد غزل المحلة 4 نقاط، من 4 تعادلات حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.. طالع التفاصيل من هنا

أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الأهلي، وخاصة من الناحية اليمنى، وهدد أحمد زيزو للمرة الأولى، في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، تصدى لها عامر عامر.

تعرض عمر كمال لإصابة بعد كرة مشتركة بعد جريندو لاعب غزل المحلة، ودخل الجهاز الطبي وقدم له العلاج اللازم داخل الملعب.

قام محمد بن رمضان بمرور رائع في منطقة وسط الملعب، ثم مررها إلى محمود تريزيجيه الذي سدد كرة قوية تصدى لها عامر عامر، وأبعدها لركلة ركنية، وذلك في الدقيقة الثامنة.

سيطرة الأهلي

استمر التعادل السلبي على مجريات مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، بعد مرور الربع ساعة الأولى، وسط سيطرة واستحواذ من لاعبي المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة

كاد نييتس جراديشار أن يحرز أول أهداف الأهلي في الدقيقة 18، بعدما وصول تمريرة له داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى غزل المحلة.

بالتزامن من محاولة جراديشار، سقط محمد بن رمضان في منطقة الجزاء، وكانت هناك اعتراضات ومطالبات من خارج الخطوط لمراجعة الفار، وتم استكمال اللعب بصورة طبيعية.

سنحت فرصة جديدة أمام أحمد زيزو في الدقيقة 25، بعد تمريرة مفتاحية من جراديشار، حيث حاول زيزو تسديدها من أعلى الحارس ساقطة في المرمى، لكنها جاءت خارج الملعب.

حصل نييتس جراديشار على مخالفة خطيرة في الدقيقة 26 بعد عرقلة من لاعب غزل المحلة، والتي تم تنفيذها بطريقة غريبة، حيث لمسها أليو ديانج إلى زيزو الذي مررها لكريم فؤاد، وسددها أعلى المرمى.

5 مقابل 3.. ماذا يفعل الأهلي في الشوط الثاني أمام علاء عبد العال؟

هدد غزل المحلة مرمى محمد الشناوي بتسديدة قوية، جاءت في المنتصف تمامًا، ليتصدى لها حارس الأهلي، وبعدها مباشرة تمكن كريم فؤاد من الحصول على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المحلة.

محاولات وضغط

كثف الأهلي محاولاته وضغطه على دفاع غزل المحلة، وتمكن من الحصول على 3 ركلات ركنية على التوالي، لكن هذه الكرات لم تسفر عن تسجيل أهداف.

حصل محمد علي بن رمضان على بطاقة صفراء بعد ارتكابه مخالفة في وسط الملعب ضد لاعب غزل المحلة، وذلك في الدقيقة 39.

حاول أحمد زيزو تهديد مرمى غزل المحلة، في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع، بعدما انطلق من الناحية اليسرى وسدد كرة جاءت بجوار المرمى، لكن كاد محمود تريزيجيه أن يسجل الهدف الأول بعدها مباشرة، من تسديدة تصدى لها القائم الأيسر وحرم الأهلي من التقدم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، الذي شهد سيطرة من المارد الأحمر بـ 10 تسديدات واستحواذ على مجريات اللعب.

بث مباشر بالفيديو.. نظرة تحليلية قبل مباراة الأهلي والمحلة في الدوري

انطلق الشوط الثاني بإجراء تغيير في الجهة الدفاعية، بدخول أحمد نبيل كوكا بدلًا من عمر كمال عبد الواحد.

تغييرات خوسيه ريبيرو

استمر التكتل الدفاعي للاعبي غزل المحلة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يهدد زيزو بتسديدة جديدة، تصدى لها عامر عامر بنجاح.

وضيع محمد بن رمضان فرصة تسجيل هدف الأهلي الأول، بعد إرسال كرة عرضية على القائم البعيد، لكن سدد رأسية أعلى المرمى بغرابة، في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وتدخل خوسيه ريبيرو لإجراء تغييرين على تشكيل الأهلي، بدخول الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد رضا بدلًا من أشرف بنشرقي ومحمد بن رمضان.

في الدقيقة 70، سنحت فرصة جديدة أمام محمود تريزيجيه من كرة عرضية، ارتقى له وسددها بالرأس لكنها جاءت أعلى المرمى.

للمرة الثالثة، يتدخل ريبيرو لإجراء تغييرات على تشكيل الأهلي، هذه المرة في الدقيقة 79، بدخول الثنائي محمد شريف وحسين الشحات بدلًا من نييتس جراديشار ومحمود تريزيجيه.

أشرف داري أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى، ارتطمت في العارضة العلوية لمرمى غزل المحلة، وحرمت الأهلي من هدف التقدم، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

لم تنجح كل محاولات الأهلي خلال مباراته ضد غزل المحلة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويسقط المارد الأحمر في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم.

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري مباراة الأهلي وغزل المحلة

