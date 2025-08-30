المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعثر أمام غزل المحلة.. موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:05 م 25/08/2025
الأهلي

صورة أرشيفية

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى الأحمر لإعادة ترتيب أوراقه بالجولة المقبلة من المسابقة.

وتعادل فريق الأهلي أمام نظيره غزل المحلة سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء بملعب غزل المحلة.

تشكيل الأهلي.. عودة الشناوي.. وجراديشار يقود الهجوم أمام المحلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم".

"آلام بالضامة".. مصدر ببيراميدز يكشف ليلا كورة موقف رمضان صبحي من مباراة الأهلي

الأهلي يواجه بيراميدز

يبحث النادي الأهلي عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد أن تعثر أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، إذ يضع عينه على نقاط مباراة بيراميدز.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز

