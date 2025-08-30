سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى الأحمر لإعادة ترتيب أوراقه بالجولة المقبلة من المسابقة.

وتعادل فريق الأهلي أمام نظيره غزل المحلة سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء بملعب غزل المحلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم".

يبحث النادي الأهلي عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد أن تعثر أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، إذ يضع عينه على نقاط مباراة بيراميدز.

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين.