كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، سبب غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد مودرن سبورت، تقام في تمام التاسعة مساء غد الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من المسابقة.

قائمة بيراميدز لمباراة مودرن سبورت في الدوري المصري

سبب غياب رمضان صبحي

أعلن بيراميدز منذ قليل، قائمة الفريق لمواجهة مودرن سبورت، والتي شهدت عدم تواجد رمضان صبحي واستمرار غيابه عن المباريات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن رمضان صبحي شعر بآلام بسيطة في العضلة الضامة، على هامش مران الفريق أول أمس الجمعة.

أوضح المصدر أنه بعد خضوع رمضان صبحي لفحوصات طبية، طبيب بيراميدز فضل إراحته وعدم المغامرة بمشاركته في مباراة مودرن سبورت.

موقف رمضان صبحي

رمضان صبحي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، أثناء معسكر الفريق الإعداد في تركيا، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي على مدار الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن موقف رمضان صبحي من مباراة الأهلي لم يحسم بعد، حيث إن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة، وبناءً على النتائج ومشاركته في التدريبات، سيتحدد موقفه من المواجهة.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز، من المقرر أن تقام مساء يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس، على ملعب السلام، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.