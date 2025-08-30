تأكد غياب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، عن مباراة فريقه المقبلة ضد النادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-26.

ويتأخر فريق بيراميدز أمام نظيره مودرن سبورت (1-2)، في مباراة انطلقت بحلول التاسعة مساء اليوم الإثنين، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

طرد محمد الشيبي

وتعرض محمد الشيبي للطرد في مباراة بيراميدز ضد مودرن سبورت، بعد الحصول على إنذارين، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي.

وحصل محمد الشيبي على الإنذار الأول في الدقيقة 62، ثم تلقى البطاقة الصفراء الثانية بحلول الدقيقة 84 من عمر مباراة بيراميدز ضد مودرن سبورت.

وتقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري.

ويتجمد رصيد بيراميدز عند 5 نقاط، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة حتى الآن أمام مودرن سبورت.