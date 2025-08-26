المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"رأينا ما فعله أمام الأهلي والزمالك".. مدرب بيراميدز يُعلق على الخسارة أمام مودرن سبورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:01 ص 26/08/2025
بيراميدز ضد مودرن سبورت

بيراميدز ضد مودرن سبورت

علق المعتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز على الخسارة التي تلقاها فريقه أمام مودرن سبورت، أمس الإثنين، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بعدما خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج الجولة الرابعة في الدوري من هنا

وحضر سالم المؤتمر الصحفي بعد المباراة بدلًا من المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، وقال: "واجهنا فريقا كبيرا (مودرن سبورت) ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات سيساعدونه على تجميع عدد كبير من النقاط

وأضاف: "رأينا ماذا فعل مودرن سبورت أمام الأهلي والزمالك، ونحن نعرف أنه فريق جيد جدا".

وأكمل: "كنا أفضل في معظم المباراة ضد مودرن سبورت ولكن خسرنا في النهاية، كنا نمتلك السيطرة والاستحواذ وكذلك الفرص الأكبر كانت من نصيبنا".

وتابع: "بيراميدز ينافس على الدوري وأي بطولة نشارك فيها سننافس عليها".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري اضغط هنا

وأتم: "الخسارة في كرة القدم أمر طبيعي ولكن بالنسبة لطموح النادي هذا أمر غير مقبول".

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز يوم السبت المقبل مع الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

مودرن سبورت بيراميدز فيوتشر

