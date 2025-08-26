علق المعتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز على الخسارة التي تلقاها فريقه أمام مودرن سبورت، أمس الإثنين، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بعدما خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وحضر سالم المؤتمر الصحفي بعد المباراة بدلًا من المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، وقال: "واجهنا فريقا كبيرا (مودرن سبورت) ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات سيساعدونه على تجميع عدد كبير من النقاط

وأضاف: "رأينا ماذا فعل مودرن سبورت أمام الأهلي والزمالك، ونحن نعرف أنه فريق جيد جدا".

وأكمل: "كنا أفضل في معظم المباراة ضد مودرن سبورت ولكن خسرنا في النهاية، كنا نمتلك السيطرة والاستحواذ وكذلك الفرص الأكبر كانت من نصيبنا".

وتابع: "بيراميدز ينافس على الدوري وأي بطولة نشارك فيها سننافس عليها".

وأتم: "الخسارة في كرة القدم أمر طبيعي ولكن بالنسبة لطموح النادي هذا أمر غير مقبول".

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز يوم السبت المقبل مع الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

