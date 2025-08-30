تلقى فريق بيراميدز ضربة قوية خلال مباراة مودرن سبورت مساء أمس الإثنين، بطرد محمد الشيبي، الظهير الأيمن الأساسي للفريق السماوي.

وكان بيراميدز قد تلقى هزيمة بنتيجة 2-1 من مودرن سبورت في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

بيراميدز بدأ الدوري بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، قبل أن ينتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 2-2 وأخيرا تلقى هزيمة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة الأهلي مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين حيث يتطلع كل فريقه لحصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

بدلاء الشيبي أمام الأهلي

وفي السطور التالية نستعرض بدائل محمد الشيبي التي ستكون متاحة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي، بالأخص وأن الظهير المغربي سيغيب عن هذه القمة بسبب الإيقاف.

1- طارق علاء.. هو الظهير الأيمن الأساسي بعد غياب محمد الشيبي حيث اعتمد عليه يورتشيتش في أكثر من مباراة في الموسم الحالي والماضي.

لعب صاحب الـ23 عاما مع بيراميدز 9 مباريات في ذلك المركز، قدم خلالهم تمريرتين حاسمتين.

2- أحمد توفيق.. قد يستعين مدرب بيراميدز بلاعب الوسط أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن الذي سيكون عليه مواجهة الثنائي أشرف بنشرقي ومحمود حسن تريزيجيه، ولعب صاحب الـ33 عامًا في هذا المركز مع بيراميدز 56 مباراة منذ موسم 2018-19 وسجل خلالهم هدف وحيد وقدم 4 تمريرات حاسمة.

3- أسامة جلال.. الاسم الثالث الذي لعب في مركز الظهير الأيمن من قبل هو قلب الدفاع أسامة جلال، الذي سبق وشارك في هذا المركز في مباراتين بالدوري المصري عام 2021 أمام طلائع الجيش والجونة وسجل خلالهم هدف وحيد.

4- أحمد عاطف قطة.. لعب مع بيراميدز مباراة واحدة في مركز الظهير الأيمن كانت أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات السوبر المصري عام 2024.

5- محمود دونجا.. لاعب الوسط صاحب الـ32 عاما لعب في مركز الظهير الأيمن مباراتين مع بيراميدز أمام الأهلي والزمالك في الدوري المصري عام 2024.

6- أحمد سامي.. لعب قلب الدفاع مباراة واحدة في مركز الظهير الأيمن كانت أمام أسوان وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2-0، أقيمت هذه المباراة في بطولة الدوري المصري عام 2021.

7- كريم حافظ.. لعب مع بيراميدز 3 مباريات في مركز الظهير الأيمن رغم إجادته بالقدم اليسرى، كانت أمام الأهلي ومودرن سبورت والاتحاد السكندري في الدوري المصري.