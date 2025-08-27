تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن فوز فريقه أمام فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري، وأقيم اللقاء على ملعب السلام.

هدفه الثاني مع الأبيض.. شيكو بانزا يمنح الزمالك الأفضلية أمام فاركو في الدوري

تصريحات يانيك فيريرا

أكد يانيك فيريرا، خلال حديثه عبر المؤتمر الصحفي، على علمه السابق بأنه سيواجه منافس يلعب بجميع لاعبيه في منطقة دفاعه.

وقال المدير الفني لنادي الزمالك: "كنا نعلم كيف سنتعامل وكيف سنستغل الثلث الأخير من الملعب، وفي الشوط الأول لم نتمكن من إنهاء الهجمات بشكل جيد، ولم يكن هناك عدد كافٍ من اللاعبين داخل منطقة جزاء المنافس".

وأضاف: "لذلك لم ننجح في ترجمة سيطرتنا في الشوط الأول لأهداف ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع فيريرا: "في الشوط الثاني سجلنا هدفًا مبكرًا، وهذا أفضل سيناريو حتى لا يقم المنافس بإضاعة الوقت، لأن هذا حدث في الشوط الأول ولم يتحدث أحد، ونحترم خطة أي مجرب سواء هجومية أو دفاعية لكن محاولة قتل المباراة يقلل من متعة كرة القدم".

وأكمل: "رسالتي للصحفيين أن يتحدثوا عن هذا الأمر لأنها ليست الصورة التي من المفترض أن تقدمها مصر للعالم عن كرة القدم، ولدينا مسؤولية في الملعب أن تقدم أفضل ما لدينا، كما أن الحكام مطالبون بعدم ترك الفرق تقتل متعة كرة القدم بإضاعة الوقت".

وزاد فيريرا: "بعد أن سجلنا هدف التقدم واصلنا السيطرة وكنت سعيد جدًا، وكانت فرحتي ستزداد إذا أحرزنا أهدافًا أكثر، ونحتاج للتعامل بشكل أفضل في بعض المواقف، ولكني أرى أن الفوز مستحق في مباراة اليوم".

هدفان بـ6 نقاط.. شيكو بانزا يتألق بقميص الزمالك رغم الانتقاد

فيريرا يتحدث عن الفريق

وانتقل للحديث عن أحمد حمدي، قائلًا: "أحمد حمدي يحتاج لعمل كثير كي يتواجد مع الفريق وهناك لاعبون يبذلون أقصى جهد مع الفريق وأتمنى أن يكون الحديث عن الفريق بشكل كامل".

واستكمل فيريرا : "الفريق يدافع كوحدة واحدة، وتلقينا هدفًا واحدًا فقط في المباريات التي خاضها الزمالك حتى الآن، وأشكر حارس المرمى والدفاع، ولكني في نفس الوقت أشكر لاعبي الوسط والمهاجمين على المجهود المبذول".

وأردف المدرب البلجيكي: "قررنا إراحة بنتايك لأنه خاض 3 مباريات كاملة، ونحرص في التشكيل على إجراء التدوير وفقًا لطريقة لعب الفريق والمنافس الذي نواجهه".

وأتم يانيك فيريراً تصريحاته قائلًا: "صادفنا سوء توفيق في مباراة اليوم وهناك كرة اصطدمت بالقائم وآخرى مرت بجوار القائم، وفرص عديدة سنحت لنا لم نحسن استغلالها ونعمل على التحسن في الفترة المقبلة".