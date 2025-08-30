المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ"يلا كورة": خافيير روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:50 م 27/08/2025
خافيير روخاس

خافيير روخاس - حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة أوسكار رويز، على الحكم الذي سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، أما بيراميدز فيريد الفوز بعد الخسارة أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة أيضًا بنتيجة 2-1.

روخاس يدير مباراة الأهلي وبيراميدز

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إلى أن الإسباني خافيير روخاس سيكون حكمًا لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري.

وأدار الحكم الإسباني مباراة واحدة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي 2025-26 كانت بين ريال فاليكانو وجيرونا وانتهت بفوز فاليكانو بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.

ترتيب الفريقين

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضًا.

بعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب ارتباط منتخب مصر بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز حكم إسباني خافيير روخاس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

