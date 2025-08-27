أصدر نادي الزمالك بيانا جديدا بشأن سحب أرض مدينة 6 أكتوبر والتي كان من المقرر أن يقيم عليه فرع جديد للنادي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أن وزارة الإسكان قررت سحب الأرض التي كان من المقرر أن يقيم عليها فرع النادي الجديد.

وقبل يومين بالتحديد، أصدرت وزارة الإسكان بيانا جديدا بشأن أرض الزمالك والتي أكدت خلاله أن النيابة العامة سوف تفصل في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام. (للتفاصيل اضغط هنا)

قبل أن يصدر نادي الزمالك بيانا جديدا جاء كالتالي:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.