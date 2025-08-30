كشفت قناة الأهلي عن طاقم حكام مباراة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، أما بيراميدز فيريد الفوز بعد الخسارة أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة أيضًا بنتيجة 2-1.

وقال أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، أن طاقم الحكام سيكون كالتالي:

1- خافيير روخاس حكم ساحة.

2- جورجي ماتيو.. مساعد أول.

3- ألفريدو مورينو.. مساعد ثاني.

4- جورجي فاسكيز.. حكم رابع.

5- أليخاندرو رويز.. على "VAR"

وسبق وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن خافيير روخاس سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز. (للتفاصيل اضغط هنا)

ترتيب الفريقين

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضًا.

بعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب ارتباط منتخب مصر بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.