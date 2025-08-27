المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المستشار القانوني للزمالك: وزير الإسكان سيعيد الحق إلينا.. وطلبنا تحويل الملف للأموال العامة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:36 م 27/08/2025
مقر الزمالك

مقر نادي الزمالك

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، تفاصيل أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال كمال شعيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "لسنا في مواجهة ولا صدام مع وزارة الإسكان، الزمالك نادي عظيم وداعم للدولة وجميع مؤسساتها".

وأضاف: "أول طلب تقدم به مجلس إدارة الزمالك الحالي بخصوص أرض 6 أكتوبر، طلب خلاله تخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة الجديدة وذلك في فبراير 2024".

وأوضح: "ردت علينا هيئة المجتمعات في 21 أبريل 2024، ووافقت على إضافة أنشطة جديدة استثمارية للنادي، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل في شهر أغسطس 2024 الهيئة خاطبت النادي وطلبت تسديد نسبة الـ5 % من قيمة هذه المبالغ والمقدرة بـ800 مليون جنيه وهذا حق الدولة".

وواصل المستشار القانوني للزمالك: "في 21 يناير الماضي اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ووافق على تقسيط الـ800 مليون جنيه".

وتابع شعيب: "تقدمنا بتظلم مرفق به كل الموافقات التي تثبت سلامة موقف النادي، والتظلم يتم بحثه حاليًا ولم يُرفض".

واستكمل: "نحن على يقين أن وزير الإسكان سيعيد الحق إلينا بعدما يتم فحص المستندات ويتأكد من سلامة موقفنا".

وأنهى: "تقدمنا بطلب للنائب العام طلبنا خلاله التحقيق في الأخبار الخاطئة في هذا الملف بالإضافة إلى نقل هذا الملف للأموال العامة ونحن على أتم الاستعداد كمجلس إبراء لذمته للمثول للتحقيق بكل تأكيد".

الزمالك كمال شعيب أرض أكتوبر

