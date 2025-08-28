المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التصديق الرئاسي.. أشرف صبحي: نتابع مع أندية "الشركات" لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:49 م 28/08/2025
الوزير أشرف صبحي

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الأندية الرياضية "أندية الشركات"، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أشرف صبحي استعرض أبرز البنود التي تضمنها القرار التنفيذي الخاص لأندية الشركات والمصانع في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة.

وأضافت أن الاجتماع تناول مناقشة لأهم البنود الواجب توافرها ضمن التعديلات المزمع إجراؤها على لوائح النظم الأساسية لأندية الشركات.

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة سوف تتابع وتشرف باستمرار للتأكد من التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة.

وأنهت وزارة الشباب أن أشرف صبحي أثني على إصرار وحرص الأندية المختلفة على تنفيذ التعديلات للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية على كافة المستويات القارية والدولية.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن قانون الرياضة الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.

أشرف صبحي قانون الرياضة أندية الشركات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521703/بعد-التصديق-الرئاسي-أشرف-صبحي-نتابع-مع-أندية-الشركات-لتنفيذ-تعديلات-قانون-الرياضة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد التصديق الرئاسي.. أشرف صبحي: نتابع مع أندية "الشركات" لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة", "alternativeHeadline":"صبحي: نتابع تعديلات قانون الرياضة مع أندية الشركات", "description": "عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الأندية الرياضية "أندية الشركات"، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2022/6/6/أشرف-صبحي2022_6_6_23_46.webp", "keywords": "أشرف صبحي-قانون الرياضة-أندية الشركات", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521703/بعد-التصديق-الرئاسي-أشرف-صبحي-نتابع-مع-أندية-الشركات-لتنفيذ-تعديلات-قانون-الرياضة", "articleBody": "عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الأندية الرياضية "أندية الشركات"، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه.وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أشرف صبحي استعرض أبرز البنود التي تضمنها القرار التنفيذي الخاص لأندية الشركات والمصانع في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة.وأضافت أن الاجتماع تناول مناقشة لأهم البنود الواجب توافرها ضمن التعديلات المزمع إجراؤها على لوائح النظم الأساسية لأندية الشركات.وأكد أشرف صبحي أن الوزارة سوف تتابع وتشرف باستمرار للتأكد من التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة.وأنهت وزارة الشباب أن أشرف صبحي أثني على إصرار وحرص الأندية المختلفة على تنفيذ التعديلات للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية على كافة المستويات القارية والدولية.ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن قانون الرياضة الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2022/6/6/أشرف-صبحي2022_6_6_23_46.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T18:49: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T18:49:34+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T18:49:00+03:00" }