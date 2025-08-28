عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعًا موسعًا مع عددٍ من مسئولي الأندية الرياضية "أندية الشركات"، لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أشرف صبحي استعرض أبرز البنود التي تضمنها القرار التنفيذي الخاص لأندية الشركات والمصانع في ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة.

وأضافت أن الاجتماع تناول مناقشة لأهم البنود الواجب توافرها ضمن التعديلات المزمع إجراؤها على لوائح النظم الأساسية لأندية الشركات.

وأكد أشرف صبحي أن الوزارة سوف تتابع وتشرف باستمرار للتأكد من التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة.

وأنهت وزارة الشباب أن أشرف صبحي أثني على إصرار وحرص الأندية المختلفة على تنفيذ التعديلات للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية على كافة المستويات القارية والدولية.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن قانون الرياضة الجديد أصبح ساريًا وملزمًا بعد التصديق الرئاسي، على أن يتم تفعيله وتنفيذه ضمن المنظومة الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.