بسبب أحداث سوء سلوك.. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى ضد منتخب مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:34 ص 08/09/2025
مصر وإثيوبيا

مصر وإثيوبيا

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، تقديم شكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

منتخب مصر فاز على إثيوبيا بهدفين دون رد، على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

تفاصيل شكوى الاتحاد الإثيوبي ضد مصر

وكشف الاتحاد الإثيوبي، عبر بيان الرسمي، عن تقديم شكوى ضد منتخب مصر، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب أحداث سوء سلوك وقعت في المباراة.

وأوضح الاتحاد الإثيوبي، أن الشكوى تتضمن قضيتين رئيسيتين، وهما، استخدام الليزر وعدم احترام النشيد الوطني من جانب الجماهير المصرية.

وفقد منتخب إثيوبيا، فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من تبقي 3 مباريات.

ويحتل منتخب إثيوبيا، المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر على أعتاب كأس العالم 2026

بينما وضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج نقطة وحيدة من مباراة بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

المونديال يقترب.. منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

تصفيات كأس العالم مصر كأس العالم فيفا إثيوبيا

